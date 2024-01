Mê đắm ngôi làng đẹp như tranh, không tiếng còi xe ở Thụy Sĩ

Thụy Sĩ là điểm đến được nhiều người yêu mến nhờ thiên nhiên hùng vĩ, công trình kiến trúc độc đáo cùng với các thành phố và những ngôi làng đẹp như tranh vẽ. Ảnh: Pilat666. Nói đến một trong những ngôi làng xinh đẹp ở Thụy Sĩ khiến nhiều người phải "mê mệt" thì không thể không nhắc đến làng Wengen. Ảnh: Istock.Làng Wengen nằm ở độ cao hơn 1.200m, dưới chân núi Jungfrau, tỉnh Canton Bern, Thụy Sĩ. Ảnh: Istock. Đến với Wengen, bạn sẽ như được lạc vào một thế giới cổ tích với một khung cảnh đầy sắc màu, những ngọn đồi phủ đầy cỏ xanh mướt. Ảnh: Istock. Khung cảnh thơ mộng như chốn cổ tích của ngôi làng này có thể mê hoặc bất kỳ du khách nào đặt chân tới đây. Ảnh: Pilat666. Vì địa hình hiểm trở nên trước kia, ngôi làng này gần như tách biệt với thế giới bên ngoài. Vào năm 1850, những vị khách du lịch đầu tiên mới đặt chân đến đây. Đến nay, làng Wengen trở thành một trong những điểm đến nổi tiếng trên toàn thế giới. Ảnh: Ewin.11. Đến với làng Wengen, thứ thu hút cái nhìn đầu tiên của bạn chắc chắn là những ngôi nhà bằng gỗ như trong chuyện cổ tích được xây dựng lâu đời và rất đồng bộ. Ảnh: Flickr. Một điểm rất đặc biệt nữa ở Wengen là xe hơi bị cấm, không được phép ra vào trong ngôi làng này để giữ không khí trong lành nhất có thể. Ảnh: IT. Muốn vào được bên trong ngôi làng Wengen, phương tiện công cộng duy nhất mà các bạn có thể di chuyển đến đây là tàu. Ảnh: It. Người dân trong làng thì chủ yếu di chuyển, đi lại bằng xe đạp, xe kéo hoặc đi bộ. Chính vì vậy mà ở Wengen cực kỳ yên bình, hoàn toàn không có tiếng còi xe ồn ào hay khói bụi từ xe cộ. Ảnh: IG. Với khung cảnh tuyệt đẹp, thơ mộng như chốn cổ tích, vào năm 2001, UNESCO đã chính thức công nhận làng Wengen là di sản thế giới. Ảnh: IT. >>> Mời độc giả xem thêm video: Ngôi làng kỳ lạ nhất thế giới: Tất cả người dân đều mất trí nhớ

