Loạt ảnh gây sốc về siêu bão Maria càn quét đảo Đài Loan

Theo CNA, siêu bão Maria đã đổ bộ vào Đài Loan hôm 10/7. Lượng mưa đo được tại một số khu vực lên tới 100 mm. Ảnh: CNA. Do ảnh hưởng của bão, gần 3.500 người đã phải sơ tán đến nơi an toàn và khoảng 43.000 hộ gia đình bị mất điện. Ngoài ra, hàng trăm chuyến bay đến hòn đảo bị ảnh hưởng. Ảnh: Reuters. Truyền thông địa phương cho biết, một người đàn ông thiệt mạng do bị ngã khi đang kiểm tra cửa sổ trong nhà. Trong khi đó, AP dẫn lời các quan chức ngày 11/7 cho hay, bão Maria đã khiến ít nhất 2 người bị thương. Giới chức Đài Loan đã huy động hơn 2.000 binh sĩ để tham gia vào công tác cứu hộ tại những khu vực bị ảnh hưởng do mưa bão. Nhiều cây lớn bị quật đổ chắn ngang đường ở vùng núi phía bắc thành phố Đài Bắc. Người dân đi dưới trời gió lớn ở Đài Bắc khi bão Maria chuẩn bị đổ bộ. Bão Maria cũng đã tấn công Trung Quốc đại lục. Ảnh: Những đợt sóng lớn xô vào bờ ở Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Một trang trại cá bị phá hủy sau khi bão Maria đổ bộ vào Ninh Đức, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Được biết, giới chức tỉnh Phúc Kiến đã phải ra lệnh đóng cửa trường học, nhà máy, để đảm bảo an toàn đồng thời phát lệnh sơ tán hàng chục nghìn người. Những đợt sóng cao vài mét xuất hiện ở Thai Châu, tỉnh Chiết Giang, trước khi cơn bão ập tới. Bức ảnh này được chụp tại thành phố Ôn Lĩnh, tỉnh Chiết Giang. Ảnh: AP. Tàu đánh cá được neo đậu vào bờ ở thành phố Cơ Long, gần Đài Bắc, Đài Loan, trước khi bão Maria ập tới. Quầy hàng rau tại một siêu thị ở Đài Bắc trống trơn do người dân dự trữ thực phẩm trước khi siêu bão Maria đổ bộ. Mời độc giả xem video: Bão Maria đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc (Nguồn: New China/Youtube)

Theo CNA, siêu bão Maria đã đổ bộ vào Đài Loan hôm 10/7. Lượng mưa đo được tại một số khu vực lên tới 100 mm. Ảnh: CNA. Do ảnh hưởng của bão, gần 3.500 người đã phải sơ tán đến nơi an toàn và khoảng 43.000 hộ gia đình bị mất điện. Ngoài ra, hàng trăm chuyến bay đến hòn đảo bị ảnh hưởng. Ảnh: Reuters. Truyền thông địa phương cho biết, một người đàn ông thiệt mạng do bị ngã khi đang kiểm tra cửa sổ trong nhà. Trong khi đó, AP dẫn lời các quan chức ngày 11/7 cho hay, bão Maria đã khiến ít nhất 2 người bị thương. Giới chức Đài Loan đã huy động hơn 2.000 binh sĩ để tham gia vào công tác cứu hộ tại những khu vực bị ảnh hưởng do mưa bão. Nhiều cây lớn bị quật đổ chắn ngang đường ở vùng núi phía bắc thành phố Đài Bắc. Người dân đi dưới trời gió lớn ở Đài Bắc khi bão Maria chuẩn bị đổ bộ. Bão Maria cũng đã tấn công Trung Quốc đại lục. Ảnh: Những đợt sóng lớn xô vào bờ ở Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Một trang trại cá bị phá hủy sau khi bão Maria đổ bộ vào Ninh Đức, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Được biết, giới chức tỉnh Phúc Kiến đã phải ra lệnh đóng cửa trường học, nhà máy, để đảm bảo an toàn đồng thời phát lệnh sơ tán hàng chục nghìn người. Những đợt sóng cao vài mét xuất hiện ở Thai Châu, tỉnh Chiết Giang, trước khi cơn bão ập tới. Bức ảnh này được chụp tại thành phố Ôn Lĩnh, tỉnh Chiết Giang. Ảnh: AP. Tàu đánh cá được neo đậu vào bờ ở thành phố Cơ Long, gần Đài Bắc, Đài Loan, trước khi bão Maria ập tới. Quầy hàng rau tại một siêu thị ở Đài Bắc trống trơn do người dân dự trữ thực phẩm trước khi siêu bão Maria đổ bộ . Mời độc giả xem video: Bão Maria đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc (Nguồn: New China/Youtube)