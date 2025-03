Gặp thời đổi vận, 3 con giáp giàu khét tiếng tháng 3 Âm

Tuổi Ngọ: Sau 2 tháng đầu năm bình an nhưng tương đối im ắng, tài vận của tuổi Ngọ sẽ có sự khởi sắc đáng kể từ tháng 3 âm này.

Tử vi học có nói, từ mồng 1 tháng 3 âm, tuổi Ngọ sẽ có vô số những cơ hội xây dựng danh tiếng và kiếm tiền. Nếu biết nắm, họ sẽ trở thành con giáp vừa có tiền vừa có quyền, cuộc sống dư dả, thịnh vượng. Với sự xuất hiện của cát tinh Thái Dương, tượng trưng cho nguồn năng lượng dương, sẽ đem đến hạnh phúc trong cuộc sống và công việc cho người tuổi Ngọ. Họ cũng sẽ không có gì phải lo lắng trong chuyện sức khỏe. Đặc biệt những người tuổi Ngọ là nam giới sẽ càng gặp nhiều may mắn hơn. Ngoài ra, con giáp này còn còn có sao Văn Xương, chủ về trí tuệ, tài năng, sự mẫn tiệp và danh tiếng, đem đến những tín hiệu tích cực cho chuyện học hành, thi cử cũng như công việc cho người tuổi Ngọ. Bên cạnh đó, tuổi Ngọ còn có sự hỗ trợ của sao Thiên Trù, một sao tốt chủ về sự giàu có, dư thừa của cải. Có sao Thiên Trù chiếu rọi, tuổi Ngọ có sự nghiệp thăng tiến, thuận lợi, cuộc sống luôn ấm no, sung túc, thậm chí giàu có. Tuổi Thân: Bước sang tháng 3 âm, tuổi Thân tiếp tục là con giáp thành công bậc nhất trong cả chuyện tài lộc và tình cảm. Được tam hợp chiếu rọi, sự nghiệp thăng tiến, tuổi Thân ngày càng giàu có và có cuộc sống đủ đầy.



Với sự xuất hiện của các cát tinh như Thiên Ất Quý Nhân, Thái Âm, Tuế Hợp, con giáp này sẽ gặp được muôn vàn cơ hội để làm nên những thành tựu đáng nể.





Trong tử vi học, Thiên Ất Quý Nhân là cát tinh chủ về trí tuệ, sự thông minh. Có Thiên Ất Quý Nhân trong lá số tử vi thì cuộc đời sẽ gặp hung hóa cát. Trong khi đó, sao Thái Âm là cát tinh thuộc ngũ hành Thủy. Nam mạng gặp sao này thì công danh sự nghiệp tiền tài đều phát triển, có nhiều cơ hội kinh doanh và có quý nhân phù trợ. Với nữ mạng được sao Thái Âm chiếu rọi thì sẽ luôn ngập tràn niềm vui, sự nghiệp phát triển, danh lợi lưỡng toàn, gia đình hạnh phúc. Còn sao Tuế Hợp tượng trưng cho may mắn, thuận lợi và sự viên mãn nói chung. Tuổi Dậu: Sau khi chia tay tháng 2 âm với nhiều thử thách, tuổi Dậu sẽ sớm đón tin vui. Tháng 3 âm, những xui rủi qua hết nhường chỗ cho một giai đoạn ổn định của con giáp này. Đặc biệt, tháng 4 âm, tuổi Dậu được dự báo sẽ gặp may mắn lớn trong công việc. Bước ngoặt này có thể giúp họ không chỉ có thu nhập tăng cao đột biến mà danh tiếng cũng ngày càng được củng cố.





Với sự xuất hiện của sao Địa Giải chiếu rọi, tuổi Dậu sẽ gặp dữ hóa lành, chuyện gì cũng suôn sẻ. Sao Tướng Tinh chủ về quyền lực, cho thấy sự thăng tiến của con giáp này trong công việc. Sao Tam Thai là một cát tinh trong tử vi lá số mang nhiều ý nghĩa về may mắn, mang lại cát lợi về danh vọng, địa vị trong xã hội. Sao Kim Quỹ chủ về sự giàu có, vận may trong sự nghiệp và đặc biệt là sẽ có quý nhân trợ giúp vào những thời khắc quan trọng. Được những sao tốt này hỗ trợ, con giáp tuổi Dậu làm gì cũng sẽ hanh thông, sự nghiệp thăng hoa, khả năng tài chính ngày càng được cải thiện. * Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.



