Kinh ngạc loài “cây xúc xích” cứu đói người dân châu Phi

Tại Châu Phi, có một cây tương tự như cây bao báp khổng lồ, trái của nó treo lủng lẳng trên cành và nhìn từ xa không khác gì xúc xích. Do đó, người dân còn gọi nó là " cây xúc xích". (Ảnh: IT) Cây xúc xích (Kigelia Africana) sở hữu một trong những loại quả kỳ lạ nhất thế giới thực vật. Loại cây này có nguồn gốc từ Tây Phi song hiện ngày càng trở nên phổ biến ở khắp Châu Phi. Tên gọi của cây được đặt theo hình dáng quả. Quả của chúng rất lớn, có thể dài tới 1m và nặng 10kg. Nhìn từ xa, chúng trông giống như những chiếc xúc xích khổng lồ treo lủng lẳng trên cây. Mặc dù quả của cây xúc xích trông giống như xúc xích nhưng hương vị của nó khác hẳn. Loại quả nảy này rất giàu tinh bột và nước tương tự như quả bao báp, nó có vị ngọt rất dễ chịu nên được người châu Phi cực kỳ yêu thích. Nhiều hộ gia đình ở châu Phi nhờ vào quả cây xúc xích mà thoát khỏi cơn đói. Do quả chứa độc tố nên người Châu Phi không ăn trực tiếp mà chỉ tận dụng phần hạt bên trong. Họ sẽ tách hạt khỏi phần ruột quả rồi đem phơi khô. Khi cần dùng, hạt sẽ được rang lên để thưởng thức trực tiếp hoặc nghiền nhỏ để chế biến các món ăn. Cây xúc xích cao từ 6-12 mét, thường nở hoa vào buổi tối nhưng lại không có mùi thơm. Điều đáng nói là nó tỏa ra mùi hương giống như con chuột, do đó thu hút dơi vào ban đêm để giúp chúng thụ phấn. Quả của cây rất dài, có màu xanh tím. Thông thường, nó dài từ 30-60cm, uốn cong qua một bên, dù quả có chín hay không thì nó cũng đều có hương vị giống nhau, vị ngọt thanh tự nhiên rất ngon. Không chỉ có khu vực ở châu Phi mới có loại cây này, ở Quảng Đông, Trung Quốc, người ta thấy chúng mọc nhưng không thể ăn được do yếu tố khí hậu, môi trường đã ảnh hưởng đến cây. Do đó, cây xúc xích chỉ có mọc ở châu Phi thì chúng mới mọng nước và có vị ngọt đặc trưng. >>> Mời độc giả xem thêm video: Du lịch xanh ở hòn đảo nhựa của Ivory Coast (Nguồn video: THĐT)

