Khủng bố phản công, Syria tổn thất nặng ở chiến trường Tây Bắc

Theo Al Masdar News dẫn nguồn tin cho biết, Quân đội Syria đã phải điều lực lượng tiếp viện tới đồng bằng al-Ghaab nhằm đối phó với cuộc tấn công của các tay súng thánh chiến nhằm vào Tal Burkan. Ảnh: Sputnik. “Quân đội Syria đã được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ ở chiến trường Tây Bắc sau khi các tay súng phiến quân giết hại 23 binh sĩ chính phủ dọc trục Hama-Latakia”, nguồn tin cho hay. Ảnh: Sputnik. Đồng thời, lực lượng Syria tiếp tục tấn công dồn dập nhằm vào các căn cứ của nhóm phiến quân xung quanh đồng bằng al-Ghaab, sau khi thỏa thuận về việc thiết lập vùng đệm Idlib đạt được ngày 17/9 bị sụp đổ. Ảnh: Sputnik. Trong diễn biến khác trên chiến trường Syria, giao tranh ác liệt giữa các tay súng thánh chiến và Quân chính phủ Damascus đã diễn ra gần thị trấn nhỏ Khuwayn ở phía đông nam tỉnh Idlib. Ảnh: AMN. “Các tay súng phiến quân do nhóm liên minh thánh chiến Hayat Tahrir Al-Sham (HTS) dẫn đầu đã tìm cách xâm nhập vào tuyến phòng thủ của lực lượng Mãnh Hổ Syria”, AMN dẫn một nguồn tin quân sự cho biết sáng 20/11. Ảnh: FNA. Tuy nhiên, lực lượng Mãnh Hổ Syria đã phát hiện ra các tay súng này gần thị trấn Khuwayn và nã pháo vào chúng. Ảnh: AMN. “Sau cuộc đụng độ ác liệt kéo dài nhiều giờ vào tối 19/11, các tay súng HTS đã buộc phải rút lui về thị trấn Khuwayn và Abu Umar ở vùng nông thôn phía đông nam tỉnh Idlib”, AMN đưa tin. Ảnh: MNA. Còn tại tỉnh Idlib, Quân đội Syria đã tấn công những căn cứ cuối cùng của phiến quân IS ở vùng núi chiến lược al-Safa hôm 19/11 và giành lại quyền kiểm soát toàn bộ khu vực này. Ảnh: IRNA. “Những tay súng IS còn lại ở Tây al-Safa đã chấp nhận đầu hàng. Một số tay súng tháo chạy về vùng Badiya Al-Sham, Đông Homs. Với thất bại của IS tại al-Safa, lần đầu tiên kể từ năm 2011 Quân chính phủ Damascus đã nắm quyền kiểm soát hoàn toàn miền Nam Syria”, nguồn tin cho hay. Ảnh: RNA. Mời độc giả xem thêm video: Quân đội Syria không kích căn cứ của nhóm phiến quân ở Idlib (Nguồn: CBS This Morning)

