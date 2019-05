Khách sạn 5 sao ở Pakistan bị tấn công nhiều du khách bị thương

Tân Hoa Xã dẫn nguồn tin an ninh cho biết đã có nhiều người bị thương trong vụ tấn công do khoảng 3 - 4 tay súng thực hiện. Hiện lực lượng quân đội và bán quân sự Pakistan đang phối hợp tiến hành chiến dịch an ninh để khống chế các tay súng đang cố thủ trong khách sạn.

Quang cảnh bên ngoài khách sạn Pearl Continental ở thành phố cảng Gwadar, tỉnh Balochistan, ngày 11/5/2019. Ảnh: The Defense Post/TTXVN

Theo thông tin ban đầu, các tay súng này được cho đượ c tr ang bị vũ khí hạng nặng như súng phóng rocket và mặc cả áo có cài thiết bị phát nổ. Chúng đã xông vào sảnh khách sạn và bị lực lượng an ninh chặn lại, sau đó đấu súng đã xảy ra. Phần lớn khách lưu trú tại khách sạn Pearl Continental đã được kịp thời sơ tán. Khách sạn này là nơi lưu trú của nhiều du khách nước ngoài, chủ yếu là Trung Quốc.

Trên một tài khoản Twitter chưa được thẩm định, nhóm tự xưng Quân đội Giải phóng Balochistan đã tuyên bố thực hiện vụ tấn công khách sạn 5 sao nói trên.

Gwadar, nằm bên bờ biển Arab, là một hải cảng chiến lược của Pakistan. Balochistan, tỉnh có đường biên giới chung với Afghanistan và Iran, đã và đang phải đối mặt với những cuộc bạo loạn sắc tộc, Hồi giáo và chính trị trong nhiều thập kỷ qua cùng với tình trạng đói nghèo trầm trọng.