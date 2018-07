IS “khoe” lực lượng hùng hậu, sắp phản đòn tại Daraa

Theo Al Masdar News, hôm 3/7, phiến quân IS đã đăng tải một đoạn video tuyên truyền cho thấy chúng đã huy động hàng chục phương tiện của nhóm khủng bố này “diễu hành” qua một con đường ở Tây Nam Syria. Ảnh: AMN. Nguồn tin cho hay, các tay súng IS đã sẵn sàng cho một cuộc chiến ác liệt sắp tới với Quân đội Syria. Trước đó cùng ngày, nhóm khủng bố này đã tấn công lực lượng chính phủ Damascus ở thị trấn Sheikh Miskeen, tỉnh Daraa. Ảnh: AMN. “Nhiều binh sĩ Quân đội Syria và Lực lượng Phòng vệ Quốc gia (NDF) thương vong trong vụ đột kích của IS”, nguồn tin nói thêm. Ảnh: AMN. Tính đến ngày 3/7, Quân đội Syria đã giành lại quyền kiểm soát 1.000 km2 diện tích lãnh thổ ở Tây Nam Syria từ tay các nhóm phiến quân. Ảnh: AMN. Quân đội Syria và lực lượng đồng minh đang cố gắng tái chiếm những thị trấn cuối cùng ở Đông Daraa hiện vẫn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng phiến quân. Ảnh: SF. Hãng Fars (Iran) cho biết thêm, Quân chính phủ Syria đã kiểm soát gần 60% lãnh thổ tỉnh Daraa. Ảnh: FNA. Trong diễn biến khác trên chiến trường Syria, các chiến đấu cơ Nga và Syria đã tiến hành nhiều đợt không kích nhằm vào căn cứ của nhóm khủng bố HTS ở Bắc Hama và Nam Idlib hôm 3/7. “Các cuộc oanh kích đã làm suy yếu khả năng chiến đấu và tiếp vận của phiến quân HTS ở khu al-Latamina. Ít nhất 35 tay súng bị tiêu diệt hoặc bị thương”, nguồn tin cho hay. Ảnh: AMN. Cũng trong ngày 3/7, phiến quân IS đã hứng chịu tổn thất nặng nề trong đợt phản công thất bại nhằm vào căn cứ của lực lượng chính phủ Damascus tại trạm bơm T2 ở Deir Ezzor. Ảnh: FNA. Mời độc giả xem video: Quân đội Syria tiến sâu vào Daraa (Nguồn: Ruptly)

