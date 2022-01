Hố tự nhiên ở Mexico đẹp tựa chốn bồng lai tiên cảnh

Cenotes là hố tự nhiên nằm ở bán đảo Yucatán (Mexico), được hình thành do sự sụp đổ của những tảng đá vôi khổng lồ, làm lộ ra một hang nước ngầm khổng lồ ở phía dưới. Nơi đây nổi tiếng với vẻ đẹp thơ mộng chẳng khác nào chốn thần tiên dưới hạ giới. Trong ngôn ngữ của người Maya cổ thì "cenote" nữa là giếng trời linh thiêng. Họ sử dụng từ này để ám chỉ một nguồn nước tự nhiên có thể giúp người dân có thể sống sót qua những ngày hạn hán khắc nghiệt kéo dài. Nhiều ngôi làng đã được xây dựng gần hố này để tận dụng nguồn nước trời cho này, phục vụ cho cuộc sống. Qua quãng thời gian hàng triệu năm, bị nước mưa bào mòn nên nơi đây hình thành một hệ thống hang động ngầm khổng lồ sâu trong lòng hố. Điểm đặc biệt của hố tự nhiên Cenotes là nguồn nước ở luôn có màu xanh thẳm và trong vắt quanh năm, nhìn thấy cả đáy, thu hút được rất đông khách du lịch tới đây, nhất là những ai yêu thích bơi lội và lặn. Ánh sáng chiếu xiên xuống lòng hố, xuyên qua những tán cây dây leo tạo nên khung cảnh kỳ ảo, nên thơ khiến nơi đây trở thành một trong những điểm đến nổi tiếng nhất ở Mexico. Những nhà khoa học còn cho biết, trong quan niệm của người Mây cổ thì chính những hố sâu này chính là cửa ngõ dẫn tới nơi ở của những vị thần. Do đó, nơi đây từng diễn ra rất nhiều nghi lễ cổ xưa của người Maya trong quá khứ. Nước ở Conote trong vắt bởi được lọc qua nhiều nhiều lớp địa chất, điều này đã thu hút rất nhiều người bơi lội và lặn từ khắp nơi trên thế giới. Sau nhiều lần thăm dò, người ta đã ghi nhận hệ thống hang động ngập nước này có độ dài 100km trở lên. Đây được coi là một trong những điểm bơi lặn tự nhiên đẹp nhất thế giới. Ảnh: IT. Mời độc giả xem video Giới trẻ đổ xô lên Sa Pa săn mây, đỉnh Fansipan đẹp tựa chốn ‘bồng lai tiên cảnh’". Nguồn: Saostar.

