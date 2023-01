Hình ảnh thú vị về những ngôi nhà “cô đơn” nhất thế giới

Ngôi nhà đá trên núi Fafe ở Bồ Đào Nha, được nhiều cư dân mạng gọi là ngôi nhà cô đơn nhất thế giới, vì được xây dựng giữa những khe nứt của đá nên có thể nói đây là phiên bản thực tế của “Ngôi nhà đá lửa". Ngôi nhà do một gia đình xây dựng từ 4 tảng đá lớn vào năm 1974 để làm nơi nghỉ dưỡng, lấy cảm hứng từ phim hoạt hình Mỹ The Flinstone. Qua nhiều năm, ngôi nhà thu hút sự chú ý của khách du lịch và những người yêu kiến trúc bởi sự hòa quyện với thiên nhiên. Chủ nhân buộc phải rời đi chỗ khác yên tĩnh hơn. Nội thất ngôi nhà vẫn giữ được phong cách dân dã với chất liệu chủ yếu là gỗ và đá. Ở tầng trệt là phòng khách và bếp, tầng trên là phòng ngủ và phòng tắm. Ngôi nhà còn có một bể bơi được khoét từ 4 tảng đá lớn. Ngôi nhà nhỏ nằm lặng lẽ trên hòn đảo Elliðaey xanh mướt thuộc vùng biển Vestmannaeyjar ở miền nam Iceland giữa biển khơi mênh mông. Nó được mệnh danh là "ngôi nhà cô đơn nhất thế giới" khi lọt thỏm cô độc giữa sườn đồi xanh tươi. Hàng ngày đối diện với những cơn sóng Đại Tây Dương hoang dã ập vào tảng đá, dường như đây cũng là ngôi nhà xa xôi nhất thế giới. Trên thực tế, ngôi nhà này do Hiệp hội Săn bắn Elliðaey xây dựng vào những năm 1950 làm nơi để nghỉ ngơi cho cư dân. Những cư dân cũ của đảo thường xuyên quay trở lại để săn bắn. Du khách có thể tới hòn đảo thăm thú, nhưng không được ngủ qua đêm trong ngôi nhà cô đơn này nếu không phải là thành viên của hiệp hội săn bắn đảo Elliðaey. Crystal Mill, Crystal, Colorado, Mỹ: Đây là một trong những nơi đẹp nhất ở bang Colorado, Mỹ. Ngôi nhà bằng gỗ nằm chênh vênh bên bờ sông Crystal giữa 2 thị trấn Glenwood Springs và Aspen trên quốc lộ 82. Ngôi nhà bị đóng cửa năm 1917 để bảo trì. Crystal Mill được xây dựng năm 1892 với mục đích phát điện, tuy nhiên nó chưa bao giờ thực hiện được nhiệm vụ này. Ngôi nhà này có tên Castel Meur hay còn được gọi là La Maison du Gouffre (ngôi nhà trong vực thẳm), nằm ở ven biển đảo Plougrescant, Brittany, Pháp. Nó được xây dựng từ năm 1861, bị kẹp giữa 2 phiến đá granit để tránh những cơn bão khủng khiếp thường xảy ra trong khu vực. Du khách không được phép tiếp cận ngôi nhà vì nó không mở cửa cho công chúng. Ảnh: IT.

