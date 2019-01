Hình ảnh nước Mỹ trong đợt chính phủ đóng cửa lâu nhất lịch sử

Các hành khách xếp hàng dài tại một khu vực kiểm soát an ninh của Cục An ninh Giao thông Mỹ (TSA) trong sân bay quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta ở Atlanta, bang Georgia, trong bối cảnh tình trạng Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần vẫn tiếp diễn ngày 18/1. Ảnh: Reuters. Toàn bộ hệ thống viện bảo tàng Smithsonian bị đóng cửa trong thời gian này. Ảnh: Reuters. Mọi người tham quan Đài tưởng niệm Lincoln ở Washington trong ngày thứ 30 của đợt đóng cửa chính phủ lâu nhất trong lịch sử nước Mỹ hôm 20/1. Ảnh: Reuters. Toà nhà Quốc hội Mỹ ở thủ đô Washington có vẻ vắng lặng ngày 20/1. Ảnh: Reuters. Một nhân viên của Cục Công viên Quốc gia Mỹ dọn dẹp ở khu vực Đài tưởng niệm Lincoln ngày 14/1. Được biết, nhân viên này đã bị cho nghỉ việc tạm thời do Chính phủ liên bang bị đóng cửa. Ảnh: Reuters. Nhân viên TSA Scott Edwards trao đổi với Debra Humphrey của Công ty Puget Sound Energy tại một hội chợ nguồn lực dành cho những người lao động bị ảnh hưởng bởi tình trạng Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần, trong sân bay quốc tế Seattle-Tacoma ở Seattle, Washington, ngày 14/1. Ảnh: Reuters. Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer (trung tâm) và các Thượng nghị sĩ khác của Đảng Dân chủ đứng trước toà nhà Quốc hội Mỹ và cầm ảnh chân dung những người bị ảnh hưởng do chính phủ đóng cửa ngày 16/1. Ảnh: Reuters. Lori Lodato, một nhân viên Bộ Nông nghiệp Mỹ đến từ Wilmington, bang Massachusetts, tuần hành ở Boston ngày 17/1 để kêu gọi chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ. Ảnh: AP. Người đàn ông mang hành lý đi qua những người biểu tình kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nghị sĩ chấm dứt tình trạng chính phủ đóng cửa, ở Sacramento, bang California, ngày 16/1/2019. Ảnh: AP. Các nhân viên sân bay nướng thịt ngay tại sân bay Salt Lake City ở Salt Lake City ngày 16/1/2019. Được biết, giới chức sân bay Salt Lake City đã cung cấp bữa trưa barbecue miễn phí cho các nhân viên TSA, FAA và lực lượng Bảo vệ Biên phòng và Hải quan Mỹ để giúp họ giữ vững tinh thần trong thời kỳ khó khăn này. Ảnh: AP. Công nhân dọn tuyết bên ngoài Đài tưởng niệm Lincoln ở Washington ngày 13/1. Nhân viên TSA làm việc tại khu vực kiểm soát an ninh trong sân bay Hartsfield-Jackson Atlanta ở Atlanta ngày 18/1. Ảnh: Reuters. Cảnh tượng đông đúc tại khu kiểm soát an ninh ở sân bay Hartsfield-Jackson Atlanta ngày 18/1. Ảnh: Reuters. Mời độc giả xem thêm video: Chính phủ Mỹ đóng cửa trước đó (Nguồn: VTC1)

Các hành khách xếp hàng dài tại một khu vực kiểm soát an ninh của Cục An ninh Giao thông Mỹ (TSA) trong sân bay quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta ở Atlanta, bang Georgia, trong bối cảnh tình trạng Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần vẫn tiếp diễn ngày 18/1. Ảnh: Reuters. Toàn bộ hệ thống viện bảo tàng Smithsonian bị đóng cửa trong thời gian này. Ảnh: Reuters. Mọi người tham quan Đài tưởng niệm Lincoln ở Washington trong ngày thứ 30 của đợt đóng cửa chính phủ lâu nhất trong lịch sử nước Mỹ hôm 20/1. Ảnh: Reuters. Toà nhà Quốc hội Mỹ ở thủ đô Washington có vẻ vắng lặng ngày 20/1. Ảnh: Reuters. Một nhân viên của Cục Công viên Quốc gia Mỹ dọn dẹp ở khu vực Đài tưởng niệm Lincoln ngày 14/1. Được biết, nhân viên này đã bị cho nghỉ việc tạm thời do Chính phủ liên bang bị đóng cửa. Ảnh: Reuters. Nhân viên TSA Scott Edwards trao đổi với Debra Humphrey của Công ty Puget Sound Energy tại một hội chợ nguồn lực dành cho những người lao động bị ảnh hưởng bởi tình trạng Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần, trong sân bay quốc tế Seattle-Tacoma ở Seattle, Washington, ngày 14/1. Ảnh: Reuters. Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer (trung tâm) và các Thượng nghị sĩ khác của Đảng Dân chủ đứng trước toà nhà Quốc hội Mỹ và cầm ảnh chân dung những người bị ảnh hưởng do chính phủ đóng cửa ngày 16/1. Ảnh: Reuters. Lori Lodato, một nhân viên Bộ Nông nghiệp Mỹ đến từ Wilmington, bang Massachusetts, tuần hành ở Boston ngày 17/1 để kêu gọi chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ. Ảnh: AP. Người đàn ông mang hành lý đi qua những người biểu tình kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nghị sĩ chấm dứt tình trạng chính phủ đóng cửa, ở Sacramento, bang California, ngày 16/1/2019. Ảnh: AP. Các nhân viên sân bay nướng thịt ngay tại sân bay Salt Lake City ở Salt Lake City ngày 16/1/2019. Được biết, giới chức sân bay Salt Lake City đã cung cấp bữa trưa barbecue miễn phí cho các nhân viên TSA, FAA và lực lượng Bảo vệ Biên phòng và Hải quan Mỹ để giúp họ giữ vững tinh thần trong thời kỳ khó khăn này. Ảnh: AP. Công nhân dọn tuyết bên ngoài Đài tưởng niệm Lincoln ở Washington ngày 13/1. Nhân viên TSA làm việc tại khu vực kiểm soát an ninh trong sân bay Hartsfield-Jackson Atlanta ở Atlanta ngày 18/1. Ảnh: Reuters. Cảnh tượng đông đúc tại khu kiểm soát an ninh ở sân bay Hartsfield-Jackson Atlanta ngày 18/1. Ảnh: Reuters. Mời độc giả xem thêm video: Chính phủ Mỹ đóng cửa trước đó (Nguồn: VTC1)