Cận cảnh bữa tiệc lạ đời ở Nhà Trắng khi chính phủ Mỹ đóng cửa

Trong buổi tiệc đón tiếp đội bóng bầu dục Clemson Tigers, tất cả các món đồ ăn nhanh đều do Tổng thống Trump chi tiền. “Như các bạn biết đấy, vì chính phủ đóng cửa, chúng tôi đã đặt đồ ăn nhanh kiểu Mỹ bằng tiền của tôi”. Thông thường, các đầu bếp Nhà Trắng nổi tiếng với kỹ năng nấu nướng xuất sắc sẽ phục vụ những món ăn rất tinh tế và sang trọng khi Tổng thống đãi khách. Tuy nhiên, các đầu bếp của Nhà Trắng đã phải nghỉ không lương vì chính phủ Mỹ đóng cửa một phần từ ngày 22/12/2018 Bữa tiệc đồ ăn nhanh có pizza, 300 chiếc bánh kẹp và nhiều khoai tây chiên, cùng nhiều món đồ ăn nhanh kiểu Mỹ khác. Hamburrger được đặt từ chuỗi nhà hàng Wendy's. Khoai tây chiên được đặt trong những chiếc cốc giấy. Các thành viên đội bóng đang ăn đồ ăn nhanh tại bữa tiệc. Nhân viên phục vụ đặt thêm bánh hamburger vào khay. Khi được hỏi rằng món ăn Mỹ mà ông yêu thích nhất là gì, Tổng thống Trump cho biết: “Tôi thích tất cả. Nếu đó là đồ Mỹ, thì tôi sẽ thích”. Khoảng 800.000 nhân viên chính phủ Mỹ bị ảnh hưởng bởi đợt đóng cửa lần này. Các đầu bếp trong Nhà Trắng cũng không phải là ngoại lệ. Từ ngày 22/12/2018, chính phủ Mỹ đã đóng cửa một phần do bất đồng quan điểm giữa Tổng thống Trump và đảng Dân chủ về vấn đề ngân sách xây bức tường biên giới với Mexico. Trong một phát biểu ngày 14/1, Tổng thống Trump nhắc lại quan điểm kiên quyết của ông rằng, bức tường biên giới là cần thiết trên cả cơ sở an ninh và nhân đạo. Ảnh: Các vị khách đang chọn đồ ăn tại bữa tiệc. Tổng thống Trump cũng đã từ chối đề xuất để chính phủ hoạt động trở lại và tiếp tục đàm phán với phe Dân chủ trong Quốc hội. Những món đồ ăn nhanh được bày trên bàn trước khi các vị khách tới Nhà Trắng. Nhân viên phục vụ mang thêm đồ ăn cho các vị khách trong bữa tiệc tại Nhà Trắng.

