Điểm lại ứng viên Đảng Dân chủ “chạy đua” bầu cử Tổng thống 2020

Eric Swalwell, nghị sĩ 38 tuổi đến từ quận San Francisco, California, cho biết giải quyết vấn đề nợ sinh viên và bạo lực súng đạn nằm trong số những lý do thúc đẩy ông tham gia vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020. (Nguồn ảnh: Reuters) Tim Ryan, nghị sĩ 45 tuổi đến từ bang Ohio, cam kết sẽ tạo việc làm trong ngành công nghệ mới và tập trung vào giáo dục công cũng như tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền. Nghị sĩ Beto O Rourke, 46 tuổi, trở nên nổi tiếng vào năm ngoái với khả năng gây quỹ cao kỷ lục cho chiến dịch tranh cử của ông cũng như khả năng thu hút đám đông. Theo hãng thông tấn Reuters, cựu Thống đốc bang Colorado, John Hickenlooper, 67 tuổi, cho đến nay là ứng viên tổng thống duy nhất của Đảng Dân chủ phản đối kế hoạch "Thỏa thuận mới xanh" nhằm giải quyết tình trạng biến đổi khí hậu. Thống đốc Washington Jay Inslee, 68 tuổi, từng làm việc trong Quốc hội suốt 15 năm trước khi được bầu làm thống đốc năm 2012. Kết quả các cuộc khảo sát cho thấy, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, 77 tuổi, thường nhận được sự ủng hộ cao trong số các ứng viên của Đảng Dân chủ. Thượng nghị sĩ 58 tuổi Amy Klobuchar đến từ Minnesota cũng tham gia tranh cử tổng thống năm 2020. Được biết, chiến dịch tranh cử của nghị sĩ Klobuchar đã gây quỹ được hơn 1 triệu USD trong 48 giờ đầu tiên. Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, 69 tuổi, từng nói rằng bà sẽ xem xét lại quyết định (chạy đua vào Nhà Trắng năm 2020) sau khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ 2018 kết thúc. Thượng nghị sĩ da màu Cory Booker, 49 tuổi đến từ New Jersey, được cho là đang hẹn hò với nữ diễn viên Rosario Dawson. Thị trưởng 37 tuổi Pete Buttigieg đến từ South Bend, bang Indiana, có thể nói 7 ngôn ngữ. Ông tự nhận mình là đại diện cho thế hệ lãnh đạo mới cần thiết để "đối đầu" với Tổng thống Trump. Ông Buttigieg có thể sẽ là ứng viên tổng thống đầu tiên của một đảng chính trị lớn tại Mỹ công khai đồng tính. Thượng nghị sĩ Kamala Harris, 54 tuổi, đã khởi động cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020 với việc "công kích" các chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc vận động tranh cử tại quê nhà của bà ở Oakland, bang California. Kirsten Gillibrand, nghị sĩ 52 tuổi đến từ New York, đã công bố bản khai thuế của bà từ năm 2017 đến 2018, mang đến cái nhìn toàn diện nhất cho đến nay về tài chính của một ứng viên tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020, đồng thời bà kêu gọi các "đối thủ" làm điều tương tự. Cựu Bộ trưởng Nhà ở và Phát triển Đô thị Mỹ Julian Castro, 44 tuổi, thông báo sẽ tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm sau tại quê nhà của ông ở San Antonio. Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã để ngỏ khả năng ra tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020 và thách thức đương kim Tổng thống Trump. Nữ nghị sĩ Tulsi Gabbard, 37 tuổi, là người Mỹ gốc Samoa. Bà phản đối sự can thiệp của Mỹ vào Syria và chỉ trích việc Tổng thống Trump đứng về phía Saudi Arabia sau vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi. Bà từng ủng hộ Thượng nghị sĩ Sanders trong chiến dịch tranh cử tổng thống của ông năm 2016. Mời độc giả xem thêm video: Những cái "nhất" của nhà ông Trump (Nguồn: VTC1)

