Dấu mốc quan trọng trong cuộc đời Tổng thống Mỹ thứ 47

Kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 đã ngã ngũ, ông Donald Trump của Đảng Cộng hòa giành chiến thắng thuyết phục với 277 phiếu đại cử tri. Kết quả này sẽ mang đến nhiệm kỳ thứ 2 cho ông Trump tại Nhà Trắng, sau nhiệm kỳ thứ nhất - giai đoạn năm 2016-2020. Báo Wall Street Journal nhận định, việc ông Trump chiến thắng là thắng lợi vang dội nhiều thời đại. Ảnh: Reuters. Sau khi thắng cử, ông Donald Trump đã có bài phát biểu dài khoảng 25 phút trước người ủng hộ ở bang Florida. Vị Tổng thống Mỹ thứ 47 cam kết sẽ "chữa lành" và "đem lại thời kỳ huy hoàng" cho đất nước. Ảnh: EPA. Cùng điểm lại những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời vị Tổng thống Mỹ thứ 47. Ông Donald Trump sinh ngày 14/6/1946 tại thành phố Queens, New York. Ông là người con thứ 4 trong gia đình. Ảnh: Facebook. Sau khi tốt nghiệp Trường Kinh tế Wharton, ĐH Pennsylvania năm 1968, Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump bắt đầu tham gia công việc kinh doanh của gia đình khi cha ông là Fred Trump - nhà đầu tư bất động sản. Ảnh: New York Daily News Archive/Getty Images. Năm 1983, đế chế Trump trở thành hiện thực khi tòa tháp Trump được hoàn thành. Ảnh: Scmp. Đến tháng 10/1987, Tổng thống Trump xuất bản cuốn hồi ký mang tên "The Art of the Deal". Tác phẩm có mặt trong danh sách những tác phẩm bán chạy nhất do New York Times thống kê và bình chọn trong suốt 48 tuần. Ảnh: Robert Sacha/Corbis via Getty Images. Đến ngày 8/1/2004, ông Trump lần đầu tiên ra mắt với tư cách ngôi sao trong chương trình truyền hình thực tế "Người Tập sự" (The Apprentice). Ảnh: Kathy Willens/AP. Ngày 16/6/2015, ông Donald Trump tuyên bố tranh cử Tổng thống thứ 45 của Mỹ tại tháp Trump ở Manhattan. Ảnh: Murdo Macleod for the Guardian. Ông Trump đã đánh bại các ứng viên khác của Đảng Cộng hòa. Ông chính thức trở thành ứng viên Tổng thống Mỹ 2016 đại diện Đảng vào ngày 21/7/2016 và giành chiến thắng nghẹt thở trước ứng viên Hillary Clinton để trở thành ông chủ Nhà Trắng. Ảnh: Murdo MacLeod for the Guardian. Sau thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020, truyền thông Mỹ từng dự đoán sự nghiệp chính trị của ông Donald Trump đến hồi kết. Tuy nhiên, trong thời điểm ấy, ông Trump vẫn tự tin tuyên bố: "Chúng tôi sẽ quay trở lại". Tới ngày 18/7/204, ông Trump chính thức tái xuất, nhận đề cử của Đảng Cộng hòa ra tranh cử Tổng thống Mỹ. Một lần nữa, lịch sử đã gọi tên ông Trump. Sau chiến thắng, ông gửi lời cảm ơn đến những người ủng hộ. "Chúng ta đã làm nên lịch sử", ông nhấn mạnh đã "vượt qua những trở ngại mà không ai nghĩ có thể vượt qua". Ảnh: Reuters.

Kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 đã ngã ngũ, ông Donald Trump của Đảng Cộng hòa giành chiến thắng thuyết phục với 277 phiếu đại cử tri. Kết quả này sẽ mang đến nhiệm kỳ thứ 2 cho ông Trump tại Nhà Trắng, sau nhiệm kỳ thứ nhất - giai đoạn năm 2016-2020. Báo Wall Street Journal nhận định, việc ông Trump chiến thắng là thắng lợi vang dội nhiều thời đại. Ảnh: Reuters. Sau khi thắng cử, ông Donald Trump đã có bài phát biểu dài khoảng 25 phút trước người ủng hộ ở bang Florida. Vị Tổng thống Mỹ thứ 47 cam kết sẽ "chữa lành" và "đem lại thời kỳ huy hoàng" cho đất nước. Ảnh: EPA. Cùng điểm lại những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời vị Tổng thống Mỹ thứ 47. Ông Donald Trump sinh ngày 14/6/1946 tại thành phố Queens, New York. Ông là người con thứ 4 trong gia đình. Ảnh: Facebook. Sau khi tốt nghiệp Trường Kinh tế Wharton, ĐH Pennsylvania năm 1968, Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump bắt đầu tham gia công việc kinh doanh của gia đình khi cha ông là Fred Trump - nhà đầu tư bất động sản. Ảnh: New York Daily News Archive/Getty Images. Năm 1983, đế chế Trump trở thành hiện thực khi tòa tháp Trump được hoàn thành. Ảnh: Scmp. Đến tháng 10/1987, Tổng thống Trump xuất bản cuốn hồi ký mang tên "The Art of the Deal". Tác phẩm có mặt trong danh sách những tác phẩm bán chạy nhất do New York Times thống kê và bình chọn trong suốt 48 tuần. Ảnh: Robert Sacha/Corbis via Getty Images. Đến ngày 8/1/2004, ông Trump lần đầu tiên ra mắt với tư cách ngôi sao trong chương trình truyền hình thực tế "Người Tập sự" (The Apprentice). Ảnh: Kathy Willens/AP. Ngày 16/6/2015, ông Donald Trump tuyên bố tranh cử Tổng thống thứ 45 của Mỹ tại tháp Trump ở Manhattan. Ảnh: Murdo Macleod for the Guardian. Ông Trump đã đánh bại các ứng viên khác của Đảng Cộng hòa. Ông chính thức trở thành ứng viên Tổng thống Mỹ 2016 đại diện Đảng vào ngày 21/7/2016 và giành chiến thắng nghẹt thở trước ứng viên Hillary Clinton để trở thành ông chủ Nhà Trắng. Ảnh: Murdo MacLeod for the Guardian. Sau thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020, truyền thông Mỹ từng dự đoán sự nghiệp chính trị của ông Donald Trump đến hồi kết. Tuy nhiên, trong thời điểm ấy, ông Trump vẫn tự tin tuyên bố: "Chúng tôi sẽ quay trở lại". Tới ngày 18/7/204, ông Trump chính thức tái xuất, nhận đề cử của Đảng Cộng hòa ra tranh cử Tổng thống Mỹ. Một lần nữa, lịch sử đã gọi tên ông Trump. Sau chiến thắng, ông gửi lời cảm ơn đến những người ủng hộ. "Chúng ta đã làm nên lịch sử", ông nhấn mạnh đã "vượt qua những trở ngại mà không ai nghĩ có thể vượt qua". Ảnh: Reuters.