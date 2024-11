Dàn sao đi bầu tổng thống Mỹ

Kể từ 0h ngày 5/11 (12h giờ Hà Nội), các bang ở Mỹ bắt đầu mở cửa cho người dân đi bỏ phiếu. Trên trang cá nhân, Anne Hathaway thông báo đã dành phiếu ủng hộ cho bà Kamala Harris. Trước đó, minh tinh thắng giải Oscar còn trình diễn ca khúc Somebody to Love trong Ella Enchanted - bộ phim mà ứng viên đảng Dân chủ đặc biệt yêu thích. Ảnh: Vulture. Lady Gaga mặc trang phục cá tính, kêu gọi mọi người đi bầu cử. Nữ ca sĩ bày tỏ hy vọng bà Harris sẽ trở thành tổng thống Mỹ tiếp theo. Tại buổi mít tinh vận động tranh cử của bà Harris ở Philadelphia, Pennsylvania, Lady Gaga, Oprah Winfrey và nhiều nghệ sĩ góp mặt biểu diễn. Gaga hát hai ca khúc God Bless America và Edge of Glory. Ảnh: @ladygaga.







Zoe Saldaña - minh tinh nổi tiếng với loạt phim của Marvel và Avatar - "gắn thẻ" tài khoản Instagram của Kamala Harris và Thống đốc Tim Walz của bang Minnesota trong bài viết mới nhất. "Tôi đã bỏ phiếu cho Harris", cô chú thích. Ảnh: @zoesaldana.





Zoë Kravitz (phải) và Jennifer Garner đều hào hứng trong ngày được thể hiện quyền công dân 4 năm một lần. Cả hai đều ủng hộ Harris. Trong đó, vợ cũ Ben Affleck viết: "Tôi tự hào khi bỏ phiếu cho Kamala Harris. Chúng ta có quyền, vinh dự, đặc quyền và nghĩa vụ cùng nhau làm việc này để quyết định tương lai đất nước. Tôi tự hào vì chúng ta đã vượt qua thời kỳ bầu cử khó khăn, và dù có chuyện gì xảy ra, chúng tôi vẫn sẽ tiến về phía trước". Ảnh: @Ew.





Eva Longoria (trái) chia sẻ một số lời khuyên hữu ích cho cử tri, trong đó gồm: "Nếu máy bỏ phiếu không hoạt động tại địa điểm bỏ phiếu của bạn, hãy yêu cầu bỏ phiếu giấy". Còn Sharon Stone hy vọng bà Harris sẽ chiến thắng. Ảnh: @evalongoria/@sharonstone. Là người ủng hộ nhiệt tình đảng Dân chủ, Mark Ruffalo đã đăng số điện thoại mà cử tri có thể nhắn tin hoặc gọi điện nếu họ cần tìm địa điểm bỏ phiếu. Tài tử cho biết anh bỏ phiếu tại bang Michigan, ủng hộ bà Harris. Ảnh: @markruffalo. Trong khi đó, Jon Voight - bố minh tinh Angelina Jolie - ủng hộ Donald Trump và đảng Cộng hòa. Ông có nhiều bài đăng kêu gọi người dân bỏ phiếu cho Trump. Trong 2 cuộc vận động tranh cử năm 2016 và 2020, ngôi sao gạo cội này cũng đứng về phe người đàn ông sinh năm 1946. Theo Varierty, ngoài Voight thì một số người nổi tiếng khác như Mel Gibson, Drea de Matteo cũng bỏ phiếu cho Trump. Ảnh: USA Today. Selena Gomez đăng tải video chuẩn bị cho buổi ra mắt phim Wizards Beyond Waverly Place. Trước giờ bước lên thảm đỏ, cô đã bỏ phiếu qua thư. Ảnh: Deadline.







Chris Pratt (trái) và người dẫn chương trình Jimmy Kimmel trong ngày bầu cử. AP cho biết tính đến hiện tại, ông Trump thắng tại các “bang đỏ” Kentucky, Indiana, và West Virginia, bà Harris thắng tại “bang xanh” Vermont. Ảnh: @jimmykimmel/@prattprattpratt.

Lady Gaga mặc trang phục cá tính, kêu gọi mọi người đi bầu cử. Nữ ca sĩ bày tỏ hy vọng bà Harris sẽ trở thành tổng thống Mỹ tiếp theo. Tại buổi mít tinh vận động tranh cử của bà Harris ở Philadelphia, Pennsylvania, Lady Gaga, Oprah Winfrey và nhiều nghệ sĩ góp mặt biểu diễn. Gaga hát hai ca khúc God Bless America và Edge of Glory. Ảnh: @ladygaga.

Eva Longoria (trái) chia sẻ một số lời khuyên hữu ích cho cử tri, trong đó gồm: "Nếu máy bỏ phiếu không hoạt động tại địa điểm bỏ phiếu của bạn, hãy yêu cầu bỏ phiếu giấy". Còn Sharon Stone hy vọng bà Harris sẽ chiến thắng. Ảnh: @evalongoria/@sharonstone. Là người ủng hộ nhiệt tình đảng Dân chủ, Mark Ruffalo đã đăng số điện thoại mà cử tri có thể nhắn tin hoặc gọi điện nếu họ cần tìm địa điểm bỏ phiếu. Tài tử cho biết anh bỏ phiếu tại bang Michigan, ủng hộ bà Harris. Ảnh: @markruffalo. Trong khi đó, Jon Voight - bố minh tinh Angelina Jolie - ủng hộ Donald Trump và đảng Cộng hòa. Ông có nhiều bài đăng kêu gọi người dân bỏ phiếu cho Trump. Trong 2 cuộc vận động tranh cử năm 2016 và 2020, ngôi sao gạo cội này cũng đứng về phe người đàn ông sinh năm 1946. Theo Varierty, ngoài Voight thì một số người nổi tiếng khác như Mel Gibson, Drea de Matteo cũng bỏ phiếu cho Trump. Ảnh: USA Today.





Selena Gomez đăng tải video chuẩn bị cho buổi ra mắt phim Wizards Beyond Waverly Place. Trước giờ bước lên thảm đỏ, cô đã bỏ phiếu qua thư. Ảnh: Deadline.

