Dân quân Iraq sắp tràn vào Syria, quét sạch tàn dư IS?

Theo South Front, lực lượng PMU đang phối hợp với Chính phủ Iraq và Syria để tham gia vào chiến dịch quân sự nhằm xoá sổ những tay súng phiến quân IS còn lại tại Syria. Ảnh: SF. “Lực lượng dân quân Iraq PMU đã sẵn sàng tiến vào lãnh thổ Syria để loại bỏ tổ chức khủng bố IS”, Kênh truyền hình al-Mayadeen dẫn lời Kassem Musleh - Chỉ huy các hoạt động của PMU ở phía tây tỉnh Anbar. Ảnh: SF. Tuy nhiên sau đó, Phó Chủ tịch Ủy ban PMU khẳng định lực lượng PMU sẽ không tham chiến bên ngoài lãnh thổ Iraq khi chưa nhận được chỉ thị trực tiếp từ Tổng Tư lệnh Quân đội Iraq. Ảnh: Al Manar. Được biết, lực lượng PMU đã củng cố căn cứ của họ ở khu vực dọc biên giới Iraq-Syria trong vài tháng qua nhằm ngăn chặn những tay súng IS còn lại ở thung lũng sông Euphrates (Syria) trốn sang Iraq. Ảnh: Offiziere.ch. Phiến quân IS vẫn đang hiện diện tại khu vực biên giới Iraq-Syria, trong bối cảnh lực lượng người Kurd do Mỹ hậu thuẫn vẫn chưa giành được những căn cứ còn lại của chúng ở Syria. Ảnh: AMN. Trong diễn biến khác trên chiến trường Syria, Al Masdar News dẫn một nguồn tin cho biết, lực lượng Mãnh Hổ Syria đã nhận được chỉ thị tái triển khai tới vùng ngoại ô Idlib. Ảnh: AMN. Theo nguồn tin này, nhiều thành viên thuộc lực lượng Mãnh Hổ Syria sẽ được điều động tới căn cứ Al-Suqaylabiyeh của lực lượng chính phủ Damascus và tiếp tục tới khu vực tiền tuyến gần thị trấn Qalat Al-Madiq. Ảnh: AMN. Lực lượng Mãnh Hổ Syria dự kiến sẽ khởi động chiến dịch quân sự mới khi họ tới vùng nông thôn phía tây bắc tỉnh Hama. Ảnh: SMMS. Được biết, Lực lượng Mãnh Hổ là một trong những đơn vị thành công nhất trong Quân đội Syria, từng tham gia vào nhiều chiến dịch quân sự trước đây, trong đó có chiến dịch giải phóng Deir Ezzor, Palmyra và căn cứ không quân Kuweires. Ảnh: AMN. Mời độc giả xem thêm video: Những phóng viên chiến trường ở Syria (Nguồn: VTC14)

