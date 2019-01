Cuộc sống ở thành phố Manbij của Syria khi Mỹ chuẩn bị rút quân

Cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ hơn 30 km, thành phố Manbij của Syria là điểm nóng trên bản đồ xung đột của Syria và nằm gần ngã 3 của các vùng ảnh hưởng khác nhau từ Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ. Có lẽ quyền kiểm soát thành phố Manbij thay đổi nhiều hơn bất cứ nơi nào khác ở Syria trong cuộc nội chiến kéo dài gần 8 năm qua. Các lực lượng Mỹ đảm bảo sự ổn định tại Manbij kể từ khi tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) bị đánh bại ở đây năm 2016. Ảnh: Người dân đang đi lại gần tòa nhà chính quyền Manbij. Các nhóm vũ trang được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuận đã tiến hành nhiều cuộc tấn công ở Manbij cùng các khu vực lân cận kể từ khi bị đẩy lùi về miền Bắc Syria năm 2016, và chủ yếu là nhằm vào Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG). Manbij đã "đổi chủ" 3 lần kể từ khi cuộc xung đột ở Syria bùng phát năm 2011. Quân đội Syria Tự do đã chiếm thành phố này từ lực lương chính phủ, nhưng sau đó lại để mất vào tay IS. Ảnh: Một phụ nữ đang đội bao tải trên đầu ở một khu chợ của Manbij. IS bị đánh bại ở Manbij năm 2016 bởi Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) - lực lượng chủ yếu là dân quân người Kurd (YPG) và được liên minh do Mỹ dẫn đầu hậu thuẫn. Ảnh: Một tòa nhà hành chính dân sự của Manbij. Khu chợ rau quả ở thành phố Manbij. Các lực lượng Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành tuần tra chung gần Manbij từ tháng 11/2018. Ảnh: Xe thiết giáp của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ở ngoại ô Manbij cuối tháng 12/2018. Một đám đông cư dân đang tụ tập phía trước tòa nhà chính quyền Manbij. Một cửa hàng bán đồ trang sức ở Manbij. Một nhóm tay súng vũ trang do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn ở khu vực ngoại ô Manbij. Cận cảnh một chiếc xe quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ ở ngoại ô Manbij. Các binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ ở ngoại ô Manbij. Binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ lái chiếc xe quân sự ở ngoại ô Manbij. Quân đội Syria đã chính thức tiến vào thành phố Manbij phía bắc tỉnh Aleppo ngày 28/12/2018. Ảnh: nhóm tay sũng vũ trang ở Manbij trước khi giao nộp vũ khí. Ngày 28/12/2018, Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) tuyên bố, YPG sẽ trao trả quyền quản lý thành phố Manbij và các khu vực khác xung quanh cho quân đội Syria. YPG tuyên bố bàn giao quyền kiểm soát thành phố Manbij cho quân đội Syria để tránh diễn ra cuộc tấn công xâm lược của Thổ Nhĩ Kỳ. YPG cũng sẽ rút khỏi miền bắc Syria.

