Quân đội Syria bao vây Manbij, ngăn Thổ Nhĩ Kỳ “xâm lược”

Theo Al Masdar News dẫn một nguồn tin quân sự gần Manbij ngày 30/12 cho biết, Quân đội Syria đã bao vây Manbij từ ba hướng khác nhau sau khi nhóm phiến quân được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn bắt đầu huy động số lượng lớn tay súng ở phía bắc thành phố chiến lược này. Ảnh: AMN. Cụ thể, Quân đội Syria đã triển khai lực lượng Vệ binh Cộng hoà, Sư đoàn thiết giáp 1 và Sư đoàn thiết giáp 4 tới mạn phía tây, nam và đông của thành phố Manbij. Ảnh: Press TV. Được biết, Quân đội Syria đã có thể tiếp cận trục phía đông Manbij sau khi Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) được cho là đã giao lại quyền kiểm soát Đập Tishreen cho binh sĩ Chính phủ Syria. Ảnh: AN. “Trong khi hàng nghìn tay súng phiến quân đang tập trung ở khu vực ngoại ô phía bắc thành phố, lực lượng chính phủ Damascus đang thực hiện những biện pháp phòng thủ để ngăn một cuộc tấn công tiềm tàng ở phía đông Aleppo và Tây Raqqa”, nguồn tin quân sự cho hay. Ảnh: K24. Sau các cuộc đàm phán gần đây giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ liên quan đến tình hình tại Syria, Ankara vẫn không tin rằng lực lượng dân quân người Kurd (YPG) đã rút khỏi Manbij. Chính vì vậy, Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và các tay súng phiến quân đồng minh tiếp tục duy trì các hoạt động ở khu vực phía bắc thành phố Manbij. Ảnh: Al Monitor. Theo hãng Fars (Iran), cũng trong ngày 30/12, Quân đội Syria đã điều động thêm binh sĩ và trang thiết bị quân sự tới thành phố Manbij, Aleppo, khi Ankara khẳng định đang chuẩn bị mở cuộc tấn công lớn nhằm vào người Kurd trên bờ đông sông Euphrates, trong đó có Manbij. Ảnh: Sputnik. Trước đó, lực lượng chính phủ Damascus đã tiến quân vào thành phố Manbij sau khi nhận được sự đề nghị từ phía lực lượng SDF. Ảnh: FNA. Người phát ngôn SDF Ceyhan Ahmad cũng xác nhận thông tin Quân chính phủ Syria đã tới thành phố chiến lược Manbij. Ảnh: AMN. Trong khi đó, các nhóm phiến quân do Ankara hậu thuẫn đang củng cố căn cứ của chúng xung quanh Manbij để chuẩn bị mở cuộc tấn công vào thành phố này. Ảnh: TN. Mời độc giả xem thêm video: Liên quân Mỹ không kích IS tại Manbij, Syria, năm 2016 (Nguồn: Daily Mail)

