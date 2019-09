Con gái bảo mẹ đi thăm bạn không có nhà và sự thật kinh khủng

Bà Paula Ann Bergold, 59 tuổi vốn sống cùng mẹ mình là cụ bà Ruby Bergold, 89 tuổi trong một ngôi nhà ở thành phố Marinette, bang Wisconsin, Mỹ. Hôm 18/9 vừa qua, các nhân viên xã hội và cảnh sát của thành phố đã tới ngôi nhà này để kiểm tra phúc lợi cho cụ bà Ruby, tuy nhiên cụ bà này không có nhà, còn người con gái Paula lại có ntầnhững biểu hiện bất thường và lảng tránh, khiến họ không khỏi nghi ngờ.

Hàng xóm của ngôi nhà này cho biết đã không nhìn thấy cụ bà Ruby vài ngày nay. Những bức thư gửi tới nhà cho bà Ruby đều do con gái Paula thu thập. Nhân viên cảnh sát cũng tìm thấy một tờ ghi chú dán trước cửa có dùng chữ: "Mẹ tôi Ruby đã ra khỏi thành phố để thăm một vài người bạn. Người viết: Paula".

Bà Paula đã bị bắt giữ. Ngoài ra, một thượng sĩ cảnh sát đã ngửi thấy mùi thứ gì đó phân hủy nhưng không rõ ràng. Người này cũng nhìn thấy rất nhiều băng phiến ở cửa ra vào và trên ô tô đậu trước nhà của bà Paula. Điều này khiến cảnh sát nghi ngờ có chuyện không hay đã xảy ra với cụ bà Ruby.



Tuy nhiên khi tra hỏi, bà Paula một mực khẳng định rằng mẹ mình đã đi ra khỏi thành phố nên không có trong nhà. Người phụ nữ này thậm chí còn đưa cho cảnh sát chìa khóa, nói rằng họ có thể vào trong nhà để xem xét và kiểm tra. Cảnh sát đã tìm thấy trong nhà một vài hộp thuốc hóa học như hàn the, amoniac và thuốc tẩy. Họ cũng nhận thấy một vài túi vôi chưa mở nhưng không thấy bất cứ tung tích gì của cụ bà Ruby.

Cuối cùng vài ngày sau, bà Paula tự thừa nhận mẹ mình đã qua đời và đang được cất giấu dưới tầng hầm. Paula nói rằng bà không hề giết hại mẹ mình. Cụ bà Ruby đã qua đời trên ghế sofa nhưng bà Paula quá sợ hãi nên không dám báo cảnh sát.

Cảnh sát phát hiện thi thể cụ bà Ruby đang phân hủy dưới tầng hầm (Ảnh minh họa) Khi thi thể người mẹ bốc mùi, Paula đã quyết định đặt vào trong một chiếc bồn, kéo xuống tầng hầm rồi rắc một số chất hóa học lên để giảm bớt mùi thi thể phân hủy. Sau đó, thi thể cụ bà Ruby đã được đưa tới bệnh viện ở thành phố Fond du Lac để khám nghiệm tử thi.



Người con gái Paula thừa nhận với cảnh sát rằng việc bà che giấu thi thể của mẹ là có lý do. Paula hầu hết sống bằng tiền trợ cấp của mẹ mình, bao gồm quỹ an sinh xã hội, cổ phiếu và cổ tức từ quỹ hưu trí. Do đó, bà Paula đã cố tình không thông báo về cái chết của mẹ mình để được tiếp tục hưởng những số tiền trên.

Hiện tại, bà Paula đã bị bắt giữ với cáo buộc che giấu thi thể. Vụ việc sẽ được đưa ra tòa vào ngày 7/10 và bà Paula có nguy cơ đối mặt với án tù cũng như nộp phạt 10.000 USD (hơn 230 triệu đồng).