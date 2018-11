Choáng ngợp quy mô cuộc diễu hành mừng Lễ Tạ ơn ở New York

Theo hãng thông tấn Reuters, cuộc diễu hành hoành tráng mừng ngày Lễ Tạ ơn ở New York đã thu hút đông đảo người tham gia, trong đó có sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Ảnh: Reuters. Những cô gái mặc đồng phục diễu hành trên Đại lộ 6. Ảnh: Reuters. Cuộc diễu hành mừng Lễ Tạ ơn đầu tiên được tổ chức vào năm 1924 và truyền thống này được người dân New York duy trì suốt hơn 90 năm qua. Ảnh: Reuters. Từng nhóm người diễu hành với những quả bóng khổng lồ trên đường phố New York. Ảnh: Reuters. Mọi người tuần hành qua Đại lộ số 6 trong dịp Lễ Tạ ơn 2018. Ảnh: Reuters. Những chú hề vẫy chào mọi người khi tham gia diễu hành. Ảnh: Reuters. Người đàn ông mặc trang phục ông già Noel vẫy chào đám đông trên đường phố New York ngày 22/11. Ảnh: Reuters. Quả bóng Ronald McDonald lơ lửng trên Đại lộ 6. Ảnh: Reuters. Cảnh sát lập rào chắn đảm bảo an ninh, trật tự trong buổi diễu hành. Ảnh: Reuters. Một ban nhạc tham gia diễu hành trên đường phố. Ảnh: Reuters. Quả bóng “đám mây nhỏ” trong buổi diễu hành trên Đại lộ 6. Ảnh: Reuters. Ca sĩ Rita Ora vẫy chào đám đông. Ảnh: Reuters. Cảnh sát New York được triển khai để đảm bảo an ninh cho lễ diễu hành mừng ngày Lễ Tạ ơn. Ảnh: AP. Không khí nhộn nhịp trên đường phố New York hôm 22/11. Ảnh: AP. Một số người mặc trang phục chú gà tây đứng theo dõi cuộc diễu hành. Ảnh: NY Post. Mời độc giả xem thêm video: Nước Mỹ rộn ràng đón Lễ Tạ ơn năm 2013 (Nguồn: VTC14)

