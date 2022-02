Choáng ngợp những ngọn núi bảy sắc cầu vồng đẹp lung linh

Núi Cầu Vồng, Peru: Là ngọn núi bảy sắc cầu vồng nổi tiếng nhất trên thế giới, Montaña de Siete Colores là một trong những biểu tượng du lịch của Peru. Tên của nó nghĩa là "Núi bảy sắc cầu vồng". Ảnh: Shutterstock Ngọn núi cao 5.200 m thu hút gần 1.500 lượt khách mỗi ngày vào những dịp cao điểm. Để tận mắt thấy cảnh tượng này, du khách cần có kinh nghiệm leo núi do quãng đường có thể mất tới 6 ngày, đi cùng hướng dẫn viên địa phương. Đài tưởng niệm Quốc gia Vermillion Cliffs, Arizona, Mỹ: Những ngọn núi màu sắc tại đây còn có tên là "Sóng" nhờ độ cong độc đáo, lớp lớp chồng lên nhau tạo ra các dải màu đỏ, cam, hồng... Đài tưởng niệm này được thành lập vào năm 2000, hút nhiều khách đi xuyên qua sa mạc để chiêm ngưỡng. Khu thắng cảnh được chia thành 2 phần: Bắc Coyote Buttes và Nam Coyote Buttes. Công viên địa chất Quốc gia Zhangye, Trung Quốc: Không chỉ là công viên quốc gia được UNESCO công nhận, đây còn là một trong những điểm đến tuyệt đẹp, nổi tiếng nhất tại Trung Quốc, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước ghé thăm hàng năm. Những dải núi màu sắc sặc sỡ này trải dài khoảng 300 km, in trên những lớp đá có tuổi đời vài thế kỷ được cho là xuất hiện trước cả khi dãy Himalaya hình thành. Dãy núi Serrania de Hornocal, Argentina: Dãy núi còn được biết đến với cái tên "Ngọn đồi 14 sắc màu". Để có thể chiêm ngưỡng, du khách cần lái xe cẩn thận theo con đường chạy dọc những đỉnh núi này. Người lái xe dễ bị phân tâm bởi đường đi có nhiều lối rẽ. Điều cần làm khi tham quan nơi đây là tài xế cần tập trung đi đến đài quan sát ở cuối đường, nơi có thể ngắm nhìn trọn vẹn 14 đỉnh núi. Dãy núi có độ cao khoảng hơn 4.000 m. 7 mảnh đất màu, Mauritius: Tọa lạc gần làng Chamarel, dải đất được pha trộn những màu sắc rực rỡ khiến du khách thích thú. Đây là một hệ tầng địa chất dạng cồn cát trên một ngọn núi. Cồn cát được hình thành từ núi lửa, mang màu đỏ, lục, lam, nâu, vàng, tím, phụ thuộc vào thời điểm mặt trời chiếu sáng trong ngày. Điểm kỳ lạ của nơi này là cát không bị xói mòn, bất chấp những trận mưa lớn và thường xuyên của Mauritius. Ảnh: IT. Mời độc giả xem video Giới trẻ đổ xô lên Sa Pa săn mây, đỉnh Fansipan đẹp tựa chốn ‘bồng lai tiên cảnh’. Nguồn: Saostar.

