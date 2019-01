Chiến đấu cơ Nga phá nát “trụ sở” của khủng bố HTS tại Idlib

Theo Al Masdar News ngày 21/1, Không quân Nga đã tiến hành hàng loạt đợt không kích nhằm vào nhóm liên minh thánh chiến Hayat Tahrir al-Sham (HTS) ở vùng nông thôn phía nam tỉnh Idlib. Ảnh: AMN. “Các chiến đấu cơ Sukhoi của Nga xuất phát từ căn cứ không quân Hmeimim ở Latakia đã tiến hành đợt không kích dữ dội nhằm vào một trụ sở và trại huấn luyện của khủng bố HTS ở Nam Idlib”, nguồn tin cho hay. Ảnh: Youtube. Được biết, căn cứ và trại huấn luyện của phiến quân HTS nằm trong thị trấn Khan Al-Sabil, phía nam tỉnh Idlib, đã bị phá huỷ sau đợt oanh kích của Không quân Nga. Ảnh: RIA. Không quân Nga sau đó mở rộng các cuộc tấn công sang vùng ngoại ô Maarat Al-Numan, nơi có số lượng lớn tay súng HTS đang “đồn trú”. Ảnh: RT. Trong khi đó, Quân đội Syria cũng mở cuộc tấn công và phá hủy nhiều căn cứ quân sự của nhóm phiến quân ở tỉnh Hama và Idlib. Ảnh: FNA. “Các đơn vị pháo binh và tên lửa Syria tại Bắc Hama đã nã pháo dồn dập về phía căn cứ của lực lượng Đảng Hồi giáo Turkistan (TIP) gần ngôi làng Badama và al-Najieh, phía tây Jisrt al-Shoghour ở Tây Idlib, qua đó phá huỷ nhiều căn cứ và trang thiết bị quân sự của bọn chúng”, FNA đưa tin. Ảnh: FNA. Chưa hết, lực lượng chính phủ Damascus cũng mở cuộc tấn công các căn cứ của phiến quân IS ở vùng sa mạc Badiya, trong đó có Avirez Dam, Humeimem và dọc vùng biên giới với tỉnh Deir Ezzor ở Đông Homs. Ảnh: FNA. “Sau cuộc giao tranh ác liệt tại khu vực phía đông bắc Jabal al-Gharb ở vùng sa mạc phía đông Palmyra, Quân chính phủ Damascus đã tiêu diệt và làm bị thương nhiều chiến binh khủng bố, đồng thời phá huỷ các trang thiết bị quân sự của bọn chúng”, nguồn tin cho hay. Ảnh: FNA. Còn tại Aleppo, nhiều binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ và tay súng phiến quân do Ankara hậu thuẫn đã thiệt mạng và bị thương trong cuộc tấn công dữ dội của lực lượng người Kurd ở vùng Afrin. Ảnh: FNA. Mời độc giả xem thêm video: Chiến đấu cơ Nga xuất phát từ Iran không kích phiến quân IS tại Syria (Nguồn: TTXVN)

