Phản đối thỏa thuận tại Idlib, khủng bố HTS nhận kết đắng

Theo hãng Fars (Iran) ngày 18/9, Quân đội Syria đã mở đợt không kích dữ dội nhằm vào căn cứ của phiến quân HTS tại các tỉnh Idlib và Hama, gây tổn thất nặng nề cho nhóm khủng bố này. Ảnh: FNA. “Các đơn vị pháo binh và tên lửa Syria đã tấn công dữ dội căn cứ của nhóm khủng bố HTS ở khu vực xung quanh Jisr al-Shoghour, Tây Idlib, qua đó tiêu diệt nhiều tay súng và phá hủy các trang thiết bị quân sự, vũ khí của bọn chúng”, FNA đưa tin. Ảnh: SF. Tại Bắc Hama, Quân đội Syria oanh kích hang ổ của nhóm HTS ở vùng ngoại ô thị trấn al-Latamineh khiến chúng tổn thất nặng nề. Ảnh: Reuters. “Nhiều tay súng khủng bố cũng bỏ mạng trong đợt pháo kích của lực lượng chính phủ Damascus gần ngôi làng al-Zuka, Tây Bắc Hama”, nguồn tin cho hay. Ảnh: Aawsat.com. Theo Al Masdar News, hai nhóm phiến quân lớn nhất ở Tây Bắc Syria là HTS và Đảng Hồi giáo Turkistan (TIP) được cho là đã từ chối thỏa thuận về Idlib mà Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được tại Sochi hôm 17/9 vừa qua. Ảnh: FNA. Trong diễn biến khác trên chiến trường Syria, Quân đội chính phủ đã mở cuộc đột kích bất ngờ nhằm vào nhóm khủng bố IS ở vùng Palmyra, tỉnh Homs, và phát hiện lượng lớn vũ khí của bọn chúng, trong đó có cả vũ khí do Mỹ sản xuất. Ảnh: Pars Today. “Lực lượng chính phủ Damascus đã tấn công nhóm tay súng IS đang tìm cách di chuyển từ al-Tanf ở Nam Homs tới al-Bayarat al-Qarbi ở Palmyra và sau đó tiếp tục tiến về Raqqa qua vùng al-Taweinan và Wadi Abyaz”, FNA đưa tin. Ảnh: Sputnik. “Lực lượng chính phủ Syria đã tịch thu một lượng lớn trang thiết bị quân sự cùng các thiết bị liên lạc, trong đó có cả súng máy do Mỹ sản xuất, sau khi tiêu diệt nhiều tay súng IS và buộc bọn chúng phải tháo chạy”, FNA đưa tin. Ảnh: IIT. Còn tại Deir Ezzor, các binh sĩ chính phủ đã tấn công nhóm IS từ vùng Haribsheh dọc biên giới với tỉnh Homs cho tới vùng al-Tanf ở Nam Homs và giành lại quyền kiểm soát thêm nhiều khu vực. Ảnh: FNA. Mời độc giả xem thêm video: Một chỉ huy IS bị bắt sống tại Syria (Nguồn: Youtube)

