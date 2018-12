Quân đội Syria “ác chiến” với khủng bố HTS tại Latakia

Theo Al Masdar News ngày 19/12, các tay súng phiến quân do nhóm khủng bố HTS dẫn đầu tiếp tục tấn công dữ dội căn cứ của Quân đội Syria gần thị trấn chiến lược Kinsibba trong ngày thứ ba liên tiếp. Ảnh: AW. “Nhóm phiến quân đã nã hàng loạt quả đạn pháo, rocket về phía căn cứ của lực lượng chính phủ Damascus tại trục phía bắc Kinsibba”, nguồn tin cho hay. Ảnh: Reuters. Sau loạt đạn pháo và tên lửa, một phiến quân thánh chiến bị phát hiện tìm cách đột nhập vào tuyến phòng thủ của lực lượng chính phủ Syria tại Kinsibba. Ảnh: SF. “Quân đội Syria đã ngăn chặn các tay súng phiến quân xâm nhập vào tuyến phòng thủ của họ trước khi chúng có thể gây ra bất cứ tổn hại vào đối với lực lượng chính phủ Damascus”, một báo cáo quân sự ở Latakia cho hay. Ảnh: AMN. Đáp trả cuộc oanh kích của phiến quân HTS, Quân đội Syria đã nã hàng loạt quả tên lửa về phía căn cứ của nhóm khủng bố này. Ảnh: Sputnik. Theo hãng Fars (Iran), nhiều tay súng khủng bố đã thiệt mạng hoặc bị thương và các trang thiết bị quân sự của bọn chúng bị phá huỷ trong cuộc giao tranh ác liệt với lực lượng chính phủ Damascus tại Latakia. Ảnh: AMN. Trong diễn biến khác trên chiến trường Syria, ngày 18/12, Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai thêm các đoàn xe quân sự tới khu vực biên giới của nước này với Syria để chuẩn bị cho chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào người Kurd ở bờ đông sông Euphrates. Ảnh: FNA. “Thổ Nhĩ Kỳ đã điều động thêm đoàn xe quân sự chở binh sĩ và vũ khí tới Gaziantep và Shenli Urfa, giáp ranh với Syria, để chuẩn bị cho chiến dịch quân sắp tới nhằm vào người Kurd ở bờ đông sông Euphrates, Syria”, FNA đưa tin. Ảnh: Al-Manar. Trong khi đó, giao tranh ác liệt giữa Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) và phiến quân IS vẫn tiếp diễn tại tỉnh Deir Ezzor khi nhóm khủng bố này đang tìm cách tái chiếm thị trấn chiến lược Hajin bị rơi vào tay người Kurd vài ngày trước. Ảnh: AMN. Mời độc giả xem thêm video: Quân đội Syria nối lại các cuộc không kích nhằm vào phiến quân tại Idlib (Nguồn: CBS This Morning)

