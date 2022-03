Chân dung người vợ sành điệu, tài giỏi của Tổng thống Ukraine

Bà Olena Zelenska, vợ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, được coi là một trong những phụ nữ có ảnh hưởng nhất nước này. Bà Olena Zelenska sinh năm 1978 tại thành phố Kryvyi Rih, phía nam Ukraine. Dù luôn xuất hiện bên chồng trong mọi sự kiện trọng đại và trên từng bước đường sự nghiệp nhưng bà Olena là người khá kín tiếng. Bà Olena và chồng được cho là đã hẹn hò trong 8 năm trước khi kết hôn vào ngày 6/9/2003. Một năm sau, họ chào đón cô con gái Aleksandra, hiện 17 tuổi. Cặp đôi cũng có một cậu con trai 9 tuổi, Kiril.Đệ nhất phu nhân Ukraine được nhận xét là một phụ nữ tài sắc vẹn toàn. Không hoạt động trong ngành giải trí nhưng bà Olena có nhan sắc không kém cạnh bất cứ nữ diễn viên nào. Bà Olena rất thành đạt trong sự nghiệp biên kịch. Thu nhập của riêng bà Olena trong năm 2017 vào khoảng 7000 USD. Hai vợ chồng bà sở hữu hai căn hộ: Một căn rộng 130 mét vuông ở Livadiya và một căn rộng 284 mét vuông ở Kyiv. Cặp đôi còn giữ cổ phần lớn trong 5 công ty tại Ukraine, Cyprus, Belize và Ý, gồm các công ty Kvartal 95 Studio, Zelari fish, Aldorante Limited, Film Heritage inc và San Tommaso SRL. Trong đó có một công ty do bà Olena đứng sở hữu riêng. Bà Olena có cuộc sống khá thoải mái, sở hữu chiếc xe Mercedes-Benz S 500 đời 2014, đồng hồ Thụy Sỹ và nhiều trang sức hàng hiệu. Tuy nhiên, bà thường ăn mặc đơn giản và có lối sống giản dị, không phô trương. Ở tuổi 44, bà Olena vẫn hết sức xinh đẹp, trẻ trung và ăn mặc sành điệu trong một lần xuất hiện cùng chồng trước công chúng. Trong những chuyến công du nước ngoài cùng chồng, Đệ nhất phu nhất Ukraine thường ưu tiên chọn những trang phục của các nhà thiết kế trong nước. Nhờ cách chọn trang phục rất ấn tượng, trang nhã và hợp xu thế, bà Olena còn được xem là biểu tượng thời trang của đất nước và được nhiều hãng thời trang ưu ái gọi là nàng thơ. Ảnh: IT. Mời độc giả xem video Thế giới phản ứng trước căng thẳng giữa Nga - Ucraina. Nguồn: VTV24.

