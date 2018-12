Chân dung người được ông Trump chọn làm Đại sứ Mỹ tại LHQ

Tổng thống Trump tuần trước đã đề cử người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert làm Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc thay thế bà Nikki Haley. Trước đó, hồi tháng 10/2018, bà Haley thông báo sẽ từ chức vào cuối năm nay. Ảnh: SF. Theo nhận xét của Tổng thống Trump, bà Nauert là một người rất tài năng, thông minh và nhanh nhẹn. Ảnh: CNN. Nếu được chính thức bổ nhiệm, bà Heather Nauert sẽ thay thế bà Nikki Haley. Tuy nhiên, bà Nauert sẽ phải vượt qua một phiên điều trần trước Thượng viện để chính thức trở thành tân Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc kể từ đầu năm 2019. Ảnh: WHDH.com. Bà Heather Nauert sinh ngày 27/1/1970 tại Rockford, bang Illinois. Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ từng theo học tại trường Pine Manor ở Chestnut Hill, bang Massachusetts, sau đó là Đại học bang Arizona. Ảnh: therwandan.com. Bà nhận bằng cử nhân về truyền thông tại trường Mount Vernon ở thủ đô Washington và sau đó là bằng Thạc sĩ ngành báo chí của Đại học Columbia. Ảnh: NDTV.com. Năm 1996, bà Heather Nauert là phóng viên của First Business và làm việc cho kênh truyền hình Fox News trong khoảng thời gian từ năm 1998 đến 2005. Ảnh: Getty. Từ năm 2005 đến 2007, bà Nauert làm việc cho kênh truyền hình ABC News hay chưong trình truyền hình ABC World News Tonight, Good Morning America, và Nightline,... Ảnh: WHSV. Trong thời gian làm việc tại ABC News, bà Nauert từng được đề cử giải Emmy vì cống hiến của mình cho công việc. Ảnh: axar.az. Năm 2007, bà Nauert trở về làm việc cho Fox News. Tháng 10/2012, bà Nauert rời Good Day Wake Up và trở thành người dẫn chương trình tin tức cho Fox & Friends. Ảnh: AJ. Bà Nauert cũng từng làm cố vấn chính phủ về các vấn đề bao gồm bảo hiểm y tế, An sinh xã hội và thuế. Bà cũng là thành viên của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại. Ảnh: CT. Ngày 24/4/2017, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo bà Nauert sẽ là người phát ngôn mới của bộ này. Ảnh: BN. Về đời tư, bà Nauert đã kết hôn với Scott Norby năm 2000 và họ có hai người con trai. Ảnh: allstarbio. Mời độc giả xem video: Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley thông báo sẽ từ chức (Nguồn: BBC)

