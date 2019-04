Chân dung nam sinh vừa xả súng chấn động nước Mỹ

Theo Daily Mail, nghi phạm John T. Earnest đã bị bắt giữ sau vụ xả súng kinh hoàng ở Mỹ, nhằm vào một giáo đường Do Thái ở Poway trưa 27/4 (giờ địa phương) khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương. (Nguồn ảnh: Daily Mail) John T. Earnest, 19 tuổi, được cho là sinh viên điều dưỡng tại Đại học bang California và chưa từng có "tiền án tiền sự". Những đoạn video được phương tiện truyền thông đăng tải trước đó cho thấy, nghi phạm John T. Earnest là một người chơi đàn piano tài năng. Được biết, y chơi đàn từ năm 4 tuổi. Cảnh sát Mỹ cho biết thêm, nghi phạm là một cư dân San Diego, được trang bị một khẩu súng trường bán tự động AR-15. Một nguồn tin chưa được xác nhận khẳng định nghi phạm Earnest căm thù người Do Thái và đó là động cơ khiến y thực hiện vụ xả súng chấn động nước Mỹ vừa qua. Được biết, giáo đường Do Thái này bị tấn công khi đang tổ chức các hoạt động mừng ngày cuối cùng trong kỳ lễ Quá hải của người Do Thái. Ngay sau khi vụ xả súng xảy ra, lực lượng an ninh và y tế đã được điều động tới hiện trường để bắt giữ nghi phạm và đưa những người bị thương đi cấp cứu. 3 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện và hiện trong tình trạng ổn định. Một phụ nữ thiệt mạng do vết thương quá nặng. Cảnh sát phỏng vấn cha của nghi phạm Earnest sau vụ việc. Theo hồ sơ, cha của nghi phạm này là một giáo viên cấp ba. Mọi người an ủi nhau sau vụ xả súng khiến nhiều người thương vong ở Poway. Ông Rabbi Yisroel Goldstein là một trong những nạn nhân bị thương trong vụ xả súng vừa qua. Sau vụ tấn công, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên án mạnh mẽ chủ nghĩa bài Do Thái, đồng thời ông bày tỏ tinh thần đoàn kết với cộng đồng Do Thái. Hiện, giới chức Mỹ vẫn đang mở cuộc điều tra vụ xả súng. Người dân địa phương đặt hoa tưởng niệm tại khu vực gần nơi xảy ra vụ xả súng ở Poway, bang California. Mời độc giả xem thêm video về một vụ xả súng ở Mỹ (Nguồn: AP)

