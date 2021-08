Cảnh người dân Afghanistan dựng lều trong công viên lánh nạn

Chỉ trong vòng hai tháng qua, hơn 80 nghìn người dân Afghanistan đã mất nhà cửa do mức độ bạo lực gia tăng trong bối cảnh lực lượng Taliban đang "hoành hành" tại quốc gia Nam Á này. (Nguồn ảnh: Reuters) Nhiều gia đình phải sơ tán, chạy trốn khỏi các cuộc giao tranh giữa Taliban và lực lượng an ninh Afghanistan ở miền bắc nước này. Họ tìm đến thủ đô Kabul lánh nạn. Theo Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, Afghanistan đang đứng trước bờ vực của một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng. Một công viên công cộng ở thủ đô Kabul trở thành nơi trú ẩn tạm thời của nhiều gia đình Afghanistan chạy loạn. Các cuộc giao tranh tại Afghanistan đã khiến nhiều dân thường thương vong, trong đó có cả trẻ em. "Dân thường đang hứng chịu thương vong khi giao tranh lấn vào các thành phố của Afghanistan", Sứ mệnh Hỗ trợ Afghanistan của Liên Hiệp Quốc (UNAMA) cho biết. Một bé trai bật khóc tại công viên công cộng được sử dụng làm nơi trú ẩn tạm thời cho người dân sơ tán ở Kabul, ngày 10/8. Những người dân Afghanistan chạy loạn dựng tạm lều trại để ở. Trong báo cáo được công bố hồi tháng 7, Liên Hợp Quốc cho biết, gần 2.400 dân thường Afghanistan đã thiệt mạng hoặc bị thương trong tháng 5 và tháng 6/2021 khi giao tranh giữa Taliban và lực lượng an ninh Afghanistan leo thang. Một bé trai được được chăm sóc y tế tại nơi trú ẩn tạm thời ở thủ đô Kabul ngày 10/8. Nhiều em nhỏ theo cha mẹ đi sơ tán. Người dân Afghanistan đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ và tương lai của họ trở nên bất định. Mời độc giả xem thêm video: Taliban đánh bom trụ sở cảnh sát Afghanistan (Nguồn video: THĐT)

