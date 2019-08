"Biển ô" xuống đường biểu tình ở Hong Kong cuối tuần

Phóng viên báo South China Morning Post (SCMP) ghi nhận đường Hennessy đã biến thành "biển ô" sau khi hàng ngàn người biểu tình tập trung tại đây. Trong khi nhiều người đã rời khỏi công viên Victoria theo hướng Wan Chai, một đám đông khổng lồ tiếp tục tiến về công viên theo hướng ngược lại. Ban tổ chức – phong trào Mặt trận Dân quyền – đã lên kế hoạch tuần hành từ Causeway Bay đến trung tâm đặc khu nhưng cảnh sát chỉ cho phép người biểu tình tập trung ở công viên Victoria. Nhà chức trách tuyên bố phong trào này không đủ khả năng đảm bảo an toàn công cộng sau khi các cuộc biểu tình ôn hòa biến thành bạo lực gần đây. Cảnh sát chống bạo động triển khai vòi rồng và sẵn sàng can thiệp nếu người biểu tình có những hành động quá khích. Bên ngoài trung tâm mua sắm Pacific Place, nhiều nhân vật nổi bật cũng tham gia tuần hành, bao gồm cựu nghị sĩ "tóc dài" Leung Kwok-hung và ông trùm truyền thông Jimmy Lai Chee-ying. Người biểu tình chiếm một phần tuyến đường chính Gloucester chạy dọc phía Bắc hòn đảo. Họ tập trung cả trên các tuyến đường Kai Chiu và Yun Ping ở Causeway Bay, trong khi tuyến đường chính Hennessy bị kẹt hoàn toàn. Sinh viên Anthony Hau, 23 tuổi, chia sẻ lý do tham gia biểu tình ngày cuối tuần: "Tôi ở đây vì chính quyền không chịu lắng nghe yêu cầu của mọi người, thậm chí là sau tất cả cuộc biểu tình này. Nếu chúng tôi từ bỏ ngay bây giờ, tôi sợ chính quyền sẽ trở nên độc đoán hơn. Tôi đang làm điều này vì thế hệ tiếp theo". Nhiều chuyến tàu điện ngầm và xe buýt ở Hong Kong buộc phải ngưng hoạt động. Trước đó, hôm 17-8, các cuộc biểu tình chống chính quyền kết thúc tương đối hòa bình khi cảnh sát không sử dụng hơi cay để trấn áp đám đông.

Phóng viên báo South China Morning Post (SCMP) ghi nhận đường Hennessy đã biến thành "biển ô" sau khi hàng ngàn người biểu tình tập trung tại đây. Trong khi nhiều người đã rời khỏi công viên Victoria theo hướng Wan Chai, một đám đông khổng lồ tiếp tục tiến về công viên theo hướng ngược lại. Ban tổ chức – phong trào Mặt trận Dân quyền – đã lên kế hoạch tuần hành từ Causeway Bay đến trung tâm đặc khu nhưng cảnh sát chỉ cho phép người biểu tình tập trung ở công viên Victoria. Nhà chức trách tuyên bố phong trào này không đủ khả năng đảm bảo an toàn công cộng sau khi các cuộc biểu tình ôn hòa biến thành bạo lực gần đây. Cảnh sát chống bạo động triển khai vòi rồng và sẵn sàng can thiệp nếu người biểu tình có những hành động quá khích. Bên ngoài trung tâm mua sắm Pacific Place, nhiều nhân vật nổi bật cũng tham gia tuần hành, bao gồm cựu nghị sĩ "tóc dài" Leung Kwok-hung và ông trùm truyền thông Jimmy Lai Chee-ying. Người biểu tình chiếm một phần tuyến đường chính Gloucester chạy dọc phía Bắc hòn đảo. Họ tập trung cả trên các tuyến đường Kai Chiu và Yun Ping ở Causeway Bay, trong khi tuyến đường chính Hennessy bị kẹt hoàn toàn. Sinh viên Anthony Hau, 23 tuổi, chia sẻ lý do tham gia biểu tình ngày cuối tuần : "Tôi ở đây vì chính quyền không chịu lắng nghe yêu cầu của mọi người, thậm chí là sau tất cả cuộc biểu tình này. Nếu chúng tôi từ bỏ ngay bây giờ, tôi sợ chính quyền sẽ trở nên độc đoán hơn. Tôi đang làm điều này vì thế hệ tiếp theo". Nhiều chuyến tàu điện ngầm và xe buýt ở Hong Kong buộc phải ngưng hoạt động. Trước đó, hôm 17-8, các cuộc biểu tình chống chính quyền kết thúc tương đối hòa bình khi cảnh sát không sử dụng hơi cay để trấn áp đám đông.