Bi kịch con rể nghe lời mẹ vợ, ném tiền xu trên máy bay

Một người đàn ông bị bắt giữ sau khi ném 3 đồng tiền xu lúc lên máy bay để cầu mong hành trình an toàn, nhật báo Yangtze River đưa tin hôm 4-4.

Theo Yangtze River, vụ việc xảy ra cách đây 2 ngày. Hành động của người đàn ông họ Xia, 31 tuổi, khiến chuyến bay của hãng hàng không Hainan Airlines từ TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đến Tân Cương bị trễ 30 phút.

Trong đoạn video do camera an ninh ghi lại, người đàn ông mặc áo đỏ và vợ bế con gái chuẩn bị lên máy bay. Trước khi bước lên máy bay, người đàn ông dừng lại và thực hiện động tác ném 2 lần. Hành khách này đã bị lực lượng an ninh sân bay bắt giữ và thẩm vấn ngay sau đó.

Ông Xia ném tiền xu khi đang ở trên cầu thang lên máy bay. Ảnh: Miaopai

Trả lời câu hỏi của cảnh sát, ông Xia nói rằng mẹ vợ của ông đề nghị ném tiền xu để cầu mong hành trình an toàn bởi đây là chuyến bay đầu tiên của đứa cháu gái 4 tháng tuổi của bà.



Người đàn ông và vợ đã nghe theo nhưng cảm thấy ném tiền xu trong phòng chờ sân bay sẽ không hiệu quả. Vì vậy, ông Xia ném tiền xu khi đang ở trên cầu thang lên máy bay. Nhân viên sân bay đã tìm thấy 3 đồng tiền xu rơi ở đường băng và chuyến bay số hiệu 7783 đã khởi hành sau 30 phút bị trì hoãn.

Cảnh sát TP Vũ Hán cho biết người đàn ông sẽ bị tạm giam 10 ngày về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trong khi đó, vợ và con của ông Xia sẽ phải đến Tân Cương mà không có ông đi cùng.

Theo báo South China Morning Post (SCMP), nếu tiền xu được ném vào động cơ máy bay có thể làm hỏng tuabin quay và gây ra lỗi động cơ.

Trước đó, chuyến bay số hiệu 8L9616 của hãng hàng không Lucky Air (Trung Quốc) cũng bị trì hoãn suốt 2 giờ vì có hành khách ném đồng xu vào cánh quạt máy bay để cầu an hồi đầu tháng 3. Khi phát hiện sự việc, tổ an ninh nhanh chóng kiểm tra nhưng may mắn là hai đồng xu mệnh giá 1 nhân dân tệ được tìm thấy trên mặt đất, cách động cơ một khoảng cách khá xa.

Hai nữ hành khách ném đồng xu khoảng 20 tuổi sau đó bị lực lượng an ninh đưa ra khỏi máy bay.