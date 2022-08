Bí ẩn trong vụ sát hại hoa hậu nhí rúng động nước Mỹ

JonBenét Patricia Ramsey sinh ngày 6/8/1990 tại Atlanta, bang Georgia (Mỹ). Cô gái có đôi mắt xanh, mái tóc vàng óng ả và nụ cười rạng rỡ. Mới 6 tuổi, JonBenét đã nổi tiếng khắp nước Mỹ khi giành chiến thắng thuyết phục ở hàng loạt cuộc thi như Sắc đẹp nhí quốc gia, Hoa hậu nhí Charlevoix, Hoa hậu nhí Colorado… Tuy nhiên, ngày 25/12/1996, cả nước Mỹ chấn động trước tin JonBenét bị sát hại dã man tại nhà riêng ở Boulder, Colorado. Vào ngày xảy ra vụ sát hại hoa hậu nhí, cảnh sát Colorado nhận được cuộc gọi từ bà Patsy Ramsey, mẹ của JonBenét, nói rằng con gái bà đã bị bắt cóc. Bức thư tống tiền để lại trên kệ bếp đòi gia đình chi 118.000 USD để đổi lại sự an toàn của con gái. Một điều kỳ lạ là số tiền chuộc đúng bằng đúng khoản lợi nhuận mà ông John Ramsey, cha JonBenét, có được trong hoạt động kinh doanh. Bà Patsy cho biết, gia đình đã đồng ý nộp tiền chuộc nhưng họ lại báo cảnh sát bất chấp lời cảnh báo trong lá thư. Không lâu sau, cảnh sát tới nhà riêng của gia đình để thu thập chứng cứ. Trưa cùng ngày, ông John cùng cảnh sát kiểm tra quanh khu nhà và phát hiện thi thể con gái nằm trong tầng hầm. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, JonBenét đã bị đánh và bóp cổ, miệng bị dán băng dính và hai tay bị trói bằng dây thừng. Nguyên nhân cái chết của JonBenet được xác định là ngạt thở do bị siết cổ và vỡ hộp sọ. Thi thể bé gái không có dấu hiệu bị xâm hại tình dục. Vụ án gây rúng động nước Mỹ, nhận được nhiều sự chú ý của truyền thông và người dân. Tuy nhiên, sau hơn 20 năm án mạng xảy ra, nhiều vụ điều tra được mở lại với các giả thiết được đưa ra nhưng hung thủ gây án vẫn là điều bí ẩn. Theo CNN, ngày 16/8/2006, John Mark Karr, 41 tuổi, đã bị bắt ở Bangkok, Thái Lan, vì là một nghi phạm trong vụ án. Karr khai rằng anh ta đánh thuốc mê JonBenét và tấn công tình dục cô bé trước khi sát hại nạn nhân do sơ ý. Tuy nhiên, các công tố viên sau đó hủy bỏ cáo buộc do xét nghiệm ADN của Karr không trùng khớp tại hiện trường vụ án. Ngày 9/7/2008, quan chức Boulder kết luận rằng không ai trong gia đình Ramsey bị coi là nghi phạm và chính thức xin lỗi họ trong một bức thư gửi cho John Ramsey. Tháng 2/2009, Sở Cảnh sát Boulder mở lại cuộc điều tra vụ án. Ngày 28/12/2016, sau khi CBS phát sóng một loạt phim tài liệu về vụ án ám chỉ anh trai của JonBenét, Burke Ramsey, có thể là thủ phạm, Burke đã đệ đơn kiện CBS. Ngày 2/1/2019, sau một thỏa thuận không được tiết lộ, Thẩm phán David Groner của Tòa án Michigan ký lệnh hủy bỏ đơn kiện của Burke chống lại CBS. Cho tới thời điểm hiện tại, hung thủ giết hại JonBenét vẫn là một bí ẩn. Cái chết của hoa hậu nhí nước Mỹ được xem là nỗi ám ảnh với những người theo dõi vụ án này. Ảnh: IT. Mời độc giả xem video Xác định nghi phạm vụ án mạng 3 người tử vong ở Hòa Bình. Nguồn: THDT.

JonBenét Patricia Ramsey sinh ngày 6/8/1990 tại Atlanta, bang Georgia (Mỹ). Cô gái có đôi mắt xanh, mái tóc vàng óng ả và nụ cười rạng rỡ. Mới 6 tuổi, JonBenét đã nổi tiếng khắp nước Mỹ khi giành chiến thắng thuyết phục ở hàng loạt cuộc thi như Sắc đẹp nhí quốc gia, Hoa hậu nhí Charlevoix, Hoa hậu nhí Colorado… Tuy nhiên, ngày 25/12/1996, cả nước Mỹ chấn động trước tin JonBenét bị sát hại dã man tại nhà riêng ở Boulder, Colorado. Vào ngày xảy ra vụ sát hại hoa hậu nhí, cảnh sát Colorado nhận được cuộc gọi từ bà Patsy Ramsey, mẹ của JonBenét, nói rằng con gái bà đã bị bắt cóc. Bức thư tống tiền để lại trên kệ bếp đòi gia đình chi 118.000 USD để đổi lại sự an toàn của con gái. Một điều kỳ lạ là số tiền chuộc đúng bằng đúng khoản lợi nhuận mà ông John Ramsey, cha JonBenét, có được trong hoạt động kinh doanh. Bà Patsy cho biết, gia đình đã đồng ý nộp tiền chuộc nhưng họ lại báo cảnh sát bất chấp lời cảnh báo trong lá thư. Không lâu sau, cảnh sát tới nhà riêng của gia đình để thu thập chứng cứ. Trưa cùng ngày, ông John cùng cảnh sát kiểm tra quanh khu nhà và phát hiện thi thể con gái nằm trong tầng hầm. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, JonBenét đã bị đánh và bóp cổ, miệng bị dán băng dính và hai tay bị trói bằng dây thừng. Nguyên nhân cái chết của JonBenet được xác định là ngạt thở do bị siết cổ và vỡ hộp sọ. Thi thể bé gái không có dấu hiệu bị xâm hại tình dục. Vụ án gây rúng động nước Mỹ, nhận được nhiều sự chú ý của truyền thông và người dân. Tuy nhiên, sau hơn 20 năm án mạng xảy ra, nhiều vụ điều tra được mở lại với các giả thiết được đưa ra nhưng hung thủ gây án vẫn là điều bí ẩn. Theo CNN, ngày 16/8/2006, John Mark Karr, 41 tuổi, đã bị bắt ở Bangkok, Thái Lan, vì là một nghi phạm trong vụ án. Karr khai rằng anh ta đánh thuốc mê JonBenét và tấn công tình dục cô bé trước khi sát hại nạn nhân do sơ ý. Tuy nhiên, các công tố viên sau đó hủy bỏ cáo buộc do xét nghiệm ADN của Karr không trùng khớp tại hiện trường vụ án. Ngày 9/7/2008, quan chức Boulder kết luận rằng không ai trong gia đình Ramsey bị coi là nghi phạm và chính thức xin lỗi họ trong một bức thư gửi cho John Ramsey. Tháng 2/2009, Sở Cảnh sát Boulder mở lại cuộc điều tra vụ án. Ngày 28/12/2016, sau khi CBS phát sóng một loạt phim tài liệu về vụ án ám chỉ anh trai của JonBenét, Burke Ramsey, có thể là thủ phạm, Burke đã đệ đơn kiện CBS. Ngày 2/1/2019, sau một thỏa thuận không được tiết lộ, Thẩm phán David Groner của Tòa án Michigan ký lệnh hủy bỏ đơn kiện của Burke chống lại CBS. Cho tới thời điểm hiện tại, hung thủ giết hại JonBenét vẫn là một bí ẩn. Cái chết của hoa hậu nhí nước Mỹ được xem là nỗi ám ảnh với những người theo dõi vụ án này. Ảnh: IT. Mời độc giả xem video Xác định nghi phạm vụ án mạng 3 người tử vong ở Hòa Bình. Nguồn: THDT.