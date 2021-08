Bật mí quốc gia tỷ lệ tử vong vì COVID-19 thấp nhất Châu Âu

Báo Nettavisen đưa tin, số ca nhập viện và tử vong vì COVID-19 ở Na Uy đã giảm mạnh trong mùa hè này. Trong tháng 7/2021, Na Uy chỉ ghi nhận 14 bệnh nhân nhập viện và 5 ca tử vong vì virus SARS-CoV-2. Ảnh: Reuters. Chuyên gia trưởng phụ trách mảng kiểm soát lây nhiễm tại Viện Y tế Cộng đồng Na Uy (NIPH), Preben Aavitsland, ước tính tỉ lệ tử vong do bị lây nhiễm (IFR) ở bệnh nhân COVID-19 là khoảng 0,05% trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 7/2021. Ảnh: Reuters. “Vào tháng 5, 6 và 7/2021, chúng ta ghi nhận tổng cộng 23.877 ca mắc, trong đó có 25 trường hợp tử vong”, chuyên gia Aavitsland nói với Nettavisen. Ảnh: Reuters. Trong khi đó, theo ước tính của nhà nghiên cứu Svenn-Erik Mamelund đến từ Trường Đại học Oslo, tỉ lệ IFR trong giai đoạn cúm mùa thông thường ở Na Uy là khoảng 0,1%. Ảnh: Reuters. Như vậy, có thể thấy, tỷ lệ tử vong do COVID-19 ở Na Uy thấp hơn so với tỷ lệ tử vong do cúm thông thường. Ảnh: Bloomberg. Tuy nhiên, cần phải nhấn mạnh rằng ước tính trên là tính tổng tỷ lệ tử vong trong xã hội chứ không phải trên từng cá nhân. So với cúm mùa, COVID-19 nguy hiểm hơn đối với người già yếu, cũng như những người có hệ miễn dịch bị suy giảm. Ảnh: SN. Ông Aavitsland nhấn mạnh rằng tỷ lệ tiêm chủng cao giúp hạn chế đáng kể sự lây lan của biến thể Delta. Ảnh: Getty. Theo số liệu của Viện Y tế Quốc gia Na Uy, khoảng 80% người trưởng thành ở nước này đã được tiêm ít nhất một liều vắc xin ngừa COVID-19 và khoảng 41% người đã được tiêm đủ hai liều. Ảnh: Getty. Sputnik dẫn lời Anders Skyrud, một chuyên gia dịch tễ học, cho rằng nếu dân số Na Uy đã được tiêm chủng đầy đủ, tỷ lệ tử vong có thể thấp hơn hàng trăm lần so với trước khi bắt đầu tiêm chủng. Skyrud ước tính, IFR của Na Uy có thể giảm xuống 0,002%. Ảnh: Reuters. Trước đó, vào ngày 6/6, thông qua tài khoản mạng xã hội Twitter, chuyên gia Preben Aavitsland khẳng định Na Uy đã thoát khỏi đại dịch COVID-19. Nhưng giờ đây, ông Aavitsland thừa nhận, COVID-19 sẽ không "biến mất" mà nó sẽ dần trở thành "mối đe dọa nhỏ". Ảnh: Sputnik. Ông Espen Nakstad, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Y tế Na Uy, cũng cảnh báo dịch bệnh “chưa hoàn toàn kết thúc”. Người dân chỉ có thể cảm thấy yên tâm khi toàn bộ người trưởng thành ở Na Uy được tiêm đủ mũi thứ hai vào tháng 8 hoặc tháng 9 tới, và dịch bệnh chỉ chấm dứt khi nó bị loại trừ trên phạm vi toàn cầu. Ảnh: LifeinNorway. Mời độc giả xem thêm video: Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên thế giới (Nguồn video: THĐT)

