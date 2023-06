10 món ăn “quốc hồn quốc tuý” trong ẩm thực Trung Quốc

Vịt quay Bắc Kinh: Vịt quay Bắc Kinh là món ngon thể hiện được hết tinh hoa ẩm thực Trung Quốc. Nguyên liệu đầu vào phải là những con vịt lông trắng đạt chất lượng, nuôi trong môi trường tự nhiên 45 ngày. Vịt quay Bắc Kinh bên ngoài vàng ruộm, bóng bẩy, bên trong thịt mềm và ngọt, ăn một lần là nhớ. Cá giấm Tây Hồ: Đây là món ăn nổi tiếng ở Hàng Châu với kỹ thuật nấu rất độc đáo cùng yêu cầu cao về mức độ lửa, thêm vào đó là nước sốt từ giấm sẽ mang lại cảm giác chua ngọt tan chảy trong miệng. Tuyệt đối đừng bỏ qua “Cá giấm Tây Hồ” khi đến Hàng Châu. Thịt Đông Pha: Thịt Đông Pha được đặt tên theo nhà ẩm thực và là nhà thơ thời Tống, Tô Đông Pha. Đây là khối thịt nửa nạc nửa mỡ, hình vuông, dày khoảng 5cm và dậy lên mùi rượu vang thơm dịu, béo nhưng không hề ngấy. Món ăn rất được ưa chuộng bởi khách du lịch mỗi khi đến với Hàng Châu. Đậu phụ Tứ Xuyên: Đây cũng là một món ăn “tinh hoa” trong ẩm thực Trung Quốc. Món ăn này được chế biến vô cùng đơn giản với đậu non, thịt băm, nấm hương, hành, ớt và xì dầu. Thế nhưng tất cả những gia vị đặc trưng nhất của ẩm thực Trung Hoa đều hội tụ ở đây. Gà bọc đất hay còn được gọi là gà ăn mày là đặc sản Trung Quốc đáng để bạn thưởng thức. Thịt gà được tẩm ướp gia vị kỹ càng mới mang bọc trong đất sét để nướng. Vì không tiếp xúc trực tiếp với lửa nên vị ngọt thơm tự nhiên của thịt được giữ trọn. Sủi cảo là món ăn Trung Quốc truyền thống rất được ưa chuộng, nhất là trong ngày Tết. Nó tượng trưng cho sự may mắn và đoàn viên. Ngoài ra, người Trung Quốc cũng dùng sủi cảo làm món ăn sáng hoặc khai vị (dimsum) trong các bữa ăn gia đình và tiệc tùng. Mì trường thọ: Vào dịp năm mới, sinh nhật hoặc mừng thọ, người Trung Quốc thường ăn một bát mì trường thọ với mong muốn sống khỏe mạnh, dài lâu. Món này không chỉ ngon và có ý nghĩa, mà còn đặc biệt bởi lẽ một bát mì chỉ có duy nhất một sợi rất dài. Món này ăn kèm cùng thịt vịt quay, thịt xá xíu hoặc tôm sú. Cơm chiên Dương Châu: Đây là món cơm chiên lẫn xá xíu, tôm, lạp xưởng, trứng, đậu Hà lan, cà rốt. Món cơm chiên Dương Châu có từ thời nhà Thanh, ngày nay nổi tiếng ở nhiều nước trên thế giới và có mặt ở trong hầu hết nhà hàng Trung Quốc. Trứng nghìn năm (trứng thế kỷ, trứng bách thảo): Khi xưa, món ăn này thường được dâng lên vua chúa hoặc chỉ được dùng trong dịp năm mới, lễ hội hoặc đãi khách quý. Ngày nay trứng nghìn năm là món ăn phổ biến cùng cháo trong bữa sáng. “Phật nhảy tường”: Cái tên độc đáo của món ăn này khiến bất cứ du khách nào cũng tò mò và muốn thưởng thức. Đây là món “cao lương mỹ vị” và là niềm tự hào của người dân Phúc Kiến. Phật nhảy tường được chế biến từ 30 nguyên liệu khác nhau, trong đó có những nguyên liệu thượng hạng như: bào ngư; vi cá mập; nhân sâm… Bún qua cầu: Nguyên liệu để làm nên một tô bún này gồm cả thịt gà, thịt heo, đậu phụ, trứng cút, hải sản, bún, rau cải, hành tây, đu đủ, cà rốt…Số lượng món ăn kèm có khi lên tới hàng chục món. Các nguyên liệu được thả lần lượt vào bát nước dùng nóng bỏng rẫy. Sau đó bạn trộn đều chúng và thưởng thức. Ảnh: IT.

Vịt quay Bắc Kinh: Vịt quay Bắc Kinh là món ngon thể hiện được hết tinh hoa ẩm thực Trung Quốc. Nguyên liệu đầu vào phải là những con vịt lông trắng đạt chất lượng, nuôi trong môi trường tự nhiên 45 ngày. Vịt quay Bắc Kinh bên ngoài vàng ruộm, bóng bẩy, bên trong thịt mềm và ngọt, ăn một lần là nhớ. Cá giấm Tây Hồ: Đây là món ăn nổi tiếng ở Hàng Châu với kỹ thuật nấu rất độc đáo cùng yêu cầu cao về mức độ lửa, thêm vào đó là nước sốt từ giấm sẽ mang lại cảm giác chua ngọt tan chảy trong miệng. Tuyệt đối đừng bỏ qua “Cá giấm Tây Hồ” khi đến Hàng Châu. Thịt Đông Pha: Thịt Đông Pha được đặt tên theo nhà ẩm thực và là nhà thơ thời Tống, Tô Đông Pha. Đây là khối thịt nửa nạc nửa mỡ, hình vuông, dày khoảng 5cm và dậy lên mùi rượu vang thơm dịu, béo nhưng không hề ngấy. Món ăn rất được ưa chuộng bởi khách du lịch mỗi khi đến với Hàng Châu. Đậu phụ Tứ Xuyên: Đây cũng là một món ăn “tinh hoa” trong ẩm thực Trung Quốc. Món ăn này được chế biến vô cùng đơn giản với đậu non, thịt băm, nấm hương, hành, ớt và xì dầu. Thế nhưng tất cả những gia vị đặc trưng nhất của ẩm thực Trung Hoa đều hội tụ ở đây. Gà bọc đất hay còn được gọi là gà ăn mày là đặc sản Trung Quốc đáng để bạn thưởng thức. Thịt gà được tẩm ướp gia vị kỹ càng mới mang bọc trong đất sét để nướng. Vì không tiếp xúc trực tiếp với lửa nên vị ngọt thơm tự nhiên của thịt được giữ trọn. Sủi cảo là món ăn Trung Quốc truyền thống rất được ưa chuộng, nhất là trong ngày Tết. Nó tượng trưng cho sự may mắn và đoàn viên. Ngoài ra, người Trung Quốc cũng dùng sủi cảo làm món ăn sáng hoặc khai vị (dimsum) trong các bữa ăn gia đình và tiệc tùng. Mì trường thọ: Vào dịp năm mới, sinh nhật hoặc mừng thọ, người Trung Quốc thường ăn một bát mì trường thọ với mong muốn sống khỏe mạnh, dài lâu. Món này không chỉ ngon và có ý nghĩa, mà còn đặc biệt bởi lẽ một bát mì chỉ có duy nhất một sợi rất dài. Món này ăn kèm cùng thịt vịt quay, thịt xá xíu hoặc tôm sú. Cơm chiên Dương Châu: Đây là món cơm chiên lẫn xá xíu, tôm, lạp xưởng, trứng, đậu Hà lan, cà rốt. Món cơm chiên Dương Châu có từ thời nhà Thanh, ngày nay nổi tiếng ở nhiều nước trên thế giới và có mặt ở trong hầu hết nhà hàng Trung Quốc. Trứng nghìn năm (trứng thế kỷ, trứng bách thảo): Khi xưa, món ăn này thường được dâng lên vua chúa hoặc chỉ được dùng trong dịp năm mới, lễ hội hoặc đãi khách quý. Ngày nay trứng nghìn năm là món ăn phổ biến cùng cháo trong bữa sáng. “Phật nhảy tường”: Cái tên độc đáo của món ăn này khiến bất cứ du khách nào cũng tò mò và muốn thưởng thức. Đây là món “cao lương mỹ vị” và là niềm tự hào của người dân Phúc Kiến. Phật nhảy tường được chế biến từ 30 nguyên liệu khác nhau, trong đó có những nguyên liệu thượng hạng như: bào ngư; vi cá mập; nhân sâm… Bún qua cầu: Nguyên liệu để làm nên một tô bún này gồm cả thịt gà, thịt heo, đậu phụ, trứng cút, hải sản, bún, rau cải, hành tây, đu đủ, cà rốt…Số lượng món ăn kèm có khi lên tới hàng chục món. Các nguyên liệu được thả lần lượt vào bát nước dùng nóng bỏng rẫy. Sau đó bạn trộn đều chúng và thưởng thức. Ảnh: IT.