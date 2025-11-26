Hà Nội

Thế giới ngỡ ngàng trước màn tái xuất thần kỳ của động vật

Giải mã

Thế giới ngỡ ngàng trước màn tái xuất thần kỳ của động vật

Loài cá Moema claudiae tưởng đã tuyệt chủng mới được tái phát hiện ở Bolivia sau 20 năm. Trước đó, thế giới ghi nhận một số trường hợp tương tự.

Tâm Anh (TH)
Mới đây, các nhà khoa học vui mừng thông báo phát hiện loài cá Moema claudiae tại một ao nước nhỏ thuộc lưu vực sông Mocovi, Bolivia. Loài cá quý hiếm này được tìm thấy sau 20 năm tưởng đã tuyệt chủng. Ảnh: Heinz Arno Drawert and Thomas Otto Litz. | Heinz Arno Drawert and Thomas Otto Litz.
Trước đó, các chuyên gia, nhà khoa học đã tìm thấy một số loài quý hiếm sau nhiều năm tưởng đã tuyệt chủng. Trong số này, sự tái xuất của "sói đầu lừa" (còn gọi là chó săn đầu lừa) - loài vật quý hiếm tưởng đã tuyệt chủng từ khoảng 500.000 năm trước. Loài vật quý hiếm này được phát hiện ở khu vực Thần Nông Gia, Trung Quốc. Ảnh: Internet.
Vào tháng 8/2025, hệ thống bẫy ảnh tự động đặt tại phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Trị đã ghi lại được 424 bức ảnh chuột đá Trường Sơn tại 10 trạm bẫy khác nhau. Loài này từng được cho là tuyệt chủng từ hơn 11 triệu năm trước. Ảnh: Người lao động.
Tháng 7/2025, thú lông nhím mỏ dài Attenborough - loài vật quý hiếm tưởng đã tuyệt chủng từ hơn 60 năm trước - bất ngờ được phát hiện tại ở dãy núi Cyclops của Indonesia. Đây là loài động vật có vú cỡ nhỏ thuộc họ thú lông nhím. Ảnh: Cyclops Expedition, 2023.
Hải ly hoang dã, được cho biến mất khỏi Vương quốc Anh khoảng 400 năm trước, đã xuất hiện trên con sông ở xứ Wales vào tháng 5/2025. Ảnh: BBC.
Tháng 2/2025, các nhà nghiên cứu thông báo đã tìm thấy một loài cá quý hiếm được cho là đã tuyệt chủng sau khi không còn được ghi nhận trong hơn 80 năm. Đó là loài cá lóc Chel, hay còn gọi là Channa amphibeus. Các mẫu vật được tìm thấy trên bờ sông Chel ở thị trấn Kalimpong, vùng Tây Bengal. Ảnh: Mạng xã hội Instagram.
Ngày 12/1/2025, Khu Bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Xuân Liên, tỉnh Thanh Hóa cho biết kết quả thực địa trên tuyến, điểm và bẫy ảnh xác định được 11 cá thể Mang Pù Hoạt. Đây là những hình ảnh đầu tiên của loài này có được từ khi được mô tả từ năm 1929. Loài mang này trước đó được cho là tuyệt chủng cách đây gần 100 năm. Ảnh: Tiền phong.
Mời độc giả xem video: Phát hiện thêm nhiều loài mới ở Khu vực sông Mekong. Nguồn: THĐT1.
