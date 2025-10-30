Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Cận cảnh loài động vật 'hóa thạch sống' nổi tiếng nhất mọi thời

Giải mã

Cận cảnh loài động vật 'hóa thạch sống' nổi tiếng nhất mọi thời

Cá vây tay (bộ Coelacanthiformes) – “hóa thạch sống” từ kỷ Devon – là bằng chứng sống cho sự tiến hóa từ cá sang động vật có xương sống trên cạn.

T.B (tổng hợp)
Cá vây tay từng bị cho là tuyệt chủng 65 triệu năm trước. Năm 1938, một ngư dân Nam Phi phát hiện ra cá thể cá vây tay còn sống – một trong những phát hiện khoa học gây chấn động nhất thế kỷ 20. Ảnh: Pinterest.
Cá vây tay từng bị cho là tuyệt chủng 65 triệu năm trước. Năm 1938, một ngư dân Nam Phi phát hiện ra cá thể cá vây tay còn sống – một trong những phát hiện khoa học gây chấn động nhất thế kỷ 20. Ảnh: Pinterest.
Chúng sống ở độ sâu hơn 200 mét. Cá vây tay thường trú ngụ tại các hang đá sâu, nơi ánh sáng hầu như không tới. Ảnh: Pinterest.
Chúng sống ở độ sâu hơn 200 mét. Cá vây tay thường trú ngụ tại các hang đá sâu, nơi ánh sáng hầu như không tới. Ảnh: Pinterest.
Chỉ có hai loài còn tồn tại. Một ở Ấn Độ Dương (Latimeria chalumnae) và một ở vùng biển Indonesia (Latimeria menadoensis), đều cực kỳ hiếm gặp. Ảnh: Pinterest.
Chỉ có hai loài còn tồn tại. Một ở Ấn Độ Dương (Latimeria chalumnae) và một ở vùng biển Indonesia (Latimeria menadoensis), đều cực kỳ hiếm gặp. Ảnh: Pinterest.
Chúng có vây di chuyển như chân. Vây của chúng có cấu trúc xương khớp giống chân của động vật bốn chi, giúp chúng “bước” trong nước. Ảnh: Pinterest.
Chúng có vây di chuyển như chân. Vây của chúng có cấu trúc xương khớp giống chân của động vật bốn chi, giúp chúng “bước” trong nước. Ảnh: Pinterest.
Cá vây tay thở bằng phổi sơ khai. Dù sống dưới nước, chúng có cơ quan hô hấp dạng phổi – bằng chứng cho thấy sự chuyển tiếp tiến hóa từ cá sang động vật cạn. Ảnh: Pinterest.
Cá vây tay thở bằng phổi sơ khai. Dù sống dưới nước, chúng có cơ quan hô hấp dạng phổi – bằng chứng cho thấy sự chuyển tiếp tiến hóa từ cá sang động vật cạn. Ảnh: Pinterest.
Chúng có máu màu xanh lam. Do chứa hemoglobin kết hợp với đồng thay vì sắt, khiến máu của chúng mang sắc lam đặc biệt. Ảnh: Pinterest.
Chúng có máu màu xanh lam. Do chứa hemoglobin kết hợp với đồng thay vì sắt, khiến máu của chúng mang sắc lam đặc biệt. Ảnh: Pinterest.
Chúng có tuổi thọ cực cao. Cá vây tay phát triển rất chậm và sinh sản muộn. Một số cá thể có thể sống đến 100 năm. Ảnh: Pinterest.
Chúng có tuổi thọ cực cao. Cá vây tay phát triển rất chậm và sinh sản muộn. Một số cá thể có thể sống đến 100 năm. Ảnh: Pinterest.
Cá vây tay sinh con chứ không đẻ trứng. Trứng được giữ trong bụng mẹ cho đến khi nở – đặc điểm hiếm gặp ở cá, giúp tăng tỉ lệ sống sót của cá con. Ảnh: Pinterest.
Cá vây tay sinh con chứ không đẻ trứng. Trứng được giữ trong bụng mẹ cho đến khi nở – đặc điểm hiếm gặp ở cá, giúp tăng tỉ lệ sống sót của cá con. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Sống Cùng Chó Sói / VTV2
T.B (tổng hợp)
#Loài hóa thạch sống Cá vây tay #Chứng cứ tiến hóa từ cá sang động vật có xương sống #Phát hiện cá còn sống năm 1938 #Chuyên sống ở độ sâu và hang đá #Cấu trúc vây giống chân #Thở bằng phổi sơ khai

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT