Tổng thống Donald Trump và những phát ngôn gây sốc

Tổng thống Trump đã có nhiều phát ngôn gây sốc liên quan đến Afghanistan trong thời gian gần đây. Ảnh: AP. Mới nhất, ông chủ Nhà Trắng nói rằng Afghanistan "không thể biến thành một lò luyện khủng bố", trong bối cảnh các cuộc thảo luận về việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan đang diễn ra sau gần 20 năm chiến tranh. Ảnh: AP. "Hãy nhìn xem, chúng tôi ở đó vì một lý do, chúng tôi không muốn nơi này (Afghanistan) trở thành một lò luyện khủng bố...Và chúng tôi đã ngăn chặn được điều đó, chúng tôi có quan điểm rất, rất tốt", ông Trump nói với các phóng viên trước khi lên máy bay từ New Jersey trở về Washington ngày 19/8. Ảnh: AP. Theo CNN, tuyên bố trên được Tổng thống Trump đưa ra sau cuộc gặp của ông với các cố vấn an ninh quốc gia cấp cao của Mỹ tại sân golf ở Bedminster, New Jersey, hồi tuần trước nhằm đánh giá lại kế hoạch hòa bình Mỹ-Taliban mà có thể giúp chấm dứt cuộc chiến kéo dài của Mỹ ở Afghanistan. Ảnh: Kalb. Đây không phải là lần đầu tiên Tổng thống Mỹ Donald Trump có những phát biểu gây "bão" về Afghanistan. Đầu tháng 8/2019, Tổng thống Mỹ Trump cảnh báo rằng, ông có thể "xóa sổ" Afghanistan chỉ trong vòng vài ngày. Ảnh: Politico. "Các lực lượng Mỹ có thể giành lấy Afghanistan chỉ trong 2, 3 hoặc 4 ngày nhưng tôi không muốn giết chết 10 triệu người", ông Trump nói trước các phóng viên ở Nhà Trắng. Ảnh: Fortune. Trước đó, ngày 22/7, Tổng thống Trump đã gây tranh cãi khi tuyên bố “Afghanistan có thể bị xóa sổ khỏi Trái Đất” nếu như ông muốn chiến thắng trong cuộc chiến ở quốc gia này. Ảnh: OL. "Nếu muốn phát động cuộc chiến ở Afghanistan, tôi có thể giành chiến thắng trong một tuần, nhưng tôi chỉ không muốn giết 10 triệu người. Tôi có một số kế hoạch có thể xóa sổ Afghanistan khỏi bề mặt Trái Đất chỉ trong 10 ngày", nhà lãnh đạo Mỹ phát biểu trong cuộc gặp với Thủ tướng Pakistan Imran Khan tại phòng Bầu dục ngày 22/7. Ảnh: BGR. Những tuyên bố này của ông Trump đã vấp phải sự phản ứng dữ dội từ phía Afghanistan. Kabul cho rằng những lời lẽ đó là “không thể chấp nhận được”, yêu cầu ông Trump thể hiện sự tôn trọng với chính quyền của Tổng thống Ashraf Ghani. Ảnh: BI. “Afghanistan không và sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện thế lực bên ngoài quyết định số phận của nước này”, Sediq Sediqqi (ảnh), phát ngôn viên của Tổng thống Afghanistan, nói. Ảnh: KP. Ngoài vấn đề liên quan đến Afghanistan, kể từ khi chính thức trở thành ông chủ Nhà Trắng vào tháng 1/2017 đến nay, Tổng thống Trump còn có một số phát ngôn khác về nhập cư khiến cả thế giới "sôi sục". Ảnh: NR. Hồi tháng 1/2018, ông Trump chỉ trích người nhập cư tới Mỹ từ những nước mà ông gọi là "những đất nước dơ bẩn" - ám chỉ các quốc gia như El Salvador, Haiti và các nước châu Phi. Ảnh: WM. "Tại sao chúng ta lại nhận tất cả những người từ các quốc gia dơ bẩn tới đây?", Washington Post dẫn lời nhà lãnh đạo Mỹ trong cuộc họp tại Phòng Bầu dục với các nhà lập pháp. Phát ngôn của ông Trump đã vấp phải sự chỉ trích dữ dội từ giới nghị sĩ Mỹ cũng như các quốc gia châu Phi. Ảnh: ND. Tháng 5/2018, Tổng thống Donald Trump một lần nữa lại có phát ngôn gây sốc khi gọi một số người nhập cư bất hợp pháp là "con vật". Ảnh: DL. "Có nhiều người đang cố tìm đường đến Mỹ. Chúng tôi đã ngăn chặn nhiều người và trục xuất họ ra khỏi đất nước. Các bạn không tin được những người đó tệ đến mức nào đâu. Họ không phải con người mà là những con vật", ông Donald Trump phát biểu tại một sự kiện ở Nhà Trắng, ám chỉ các thành viên băng đảng bị cáo buộc, hôm 16/5. Ảnh: CBC. Mời độc giả xem thêm video: Những cái "nhất" của nhà ông Trump (Nguồn: VTC1)

