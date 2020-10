Toàn cảnh Tổng thống Trump “tái xuất” trước công chúng sau khi ra viện

Theo Daily Mail, ngày 10/10, Tổng thống Trump lần đầu tiên xuất hiện trở lại trước công chúng kể từ khi ông trở về Nhà Trắng sau đợt điều trị COVID-19 tại Bệnh viện Walter Reed. (Nguồn ảnh: Daily Mail)



Đứng trên ban công của Nhà Trắng, ông Trump đã có bài phát biểu trước hàng trăm người ủng hộ.



"Tôi đang cảm thấy rất ổn", Tổng thống Trump tháo khẩu trang và nói trong bài phát biểu dài 17 phút, đồng thời kêu gọi mọi người "Hãy bước ra và đi bầu".



Hầu hết những người ủng hộ đều đeo khẩu trang tại sự kiện của Nhà Trắng, song không tuân thủ giãn cách xã hội.



Trước đó, ngày 8/10, bác sĩ Nhà Trắng Sean Conley cho biết Tổng thống Trump có thể an toàn trở lại các sự kiện giao lưu trước công chúng vào 10/10.



"Tôi hoàn toàn tin rằng Tổng thống (Trump) có thể an toàn trở lại các cuộc giao lưu công chúng vào ngày 10/10", bác sĩ Sean Conley viết, dựa trên ngày Tổng thống Trump được xác nhận dương tính với COVID-19 và phản ứng của ông với quá trình điều trị.



Ngày 10/10, bác sĩ Sean Conley khẳng định Tổng thống Trump không còn lây nhiễm virus nữa.



"Tối nay, tôi vui mừng thông báo, ngoài việc Tổng thống đã đáp ứng các tiêu chí của Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh (CDC) về việc ngừng cách ly an toàn, mẫu PRC sáng nay cũng cho thấy, theo các tiêu chuẩn được công nhận, ông ấy không còn bị coi là nguồn nguy cơ lây truyền bệnh cho người khác nữa", bác sĩ Conley cho biết.



Cũng theo bác sĩ Nhà Trắng, Tổng thống Trump hiện không còn sốt và các triệu chứng đều đang "cải thiện". Bác sĩ Conley sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến sức khỏe của Tổng thống khi ông "quay trở lại lịch trình hoạt động".



Sự kiện hôm 10/10 được cho là để tạo bước đà cho những cuộc vận động tranh cử sắp tới của Tổng thống Trump.



Theo AP, Tổng thống Trump đã lên kế hoạch cho chiến dịch tranh cử bằng một buổi vận động ở bang Florida vào ngày 12/10 tới, sau đó là các chuyến đi tới Pennsylvania và Iowa.



Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows trao đổi với những người ủng hộ ông Trump tại khu vực bãi cỏ phía Nam của Nhà Trắng. Mời độc giả xem thêm video: Tổng thống Trump mắc COVID-19 (Nguồn video: VTV)

