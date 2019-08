Toàn cảnh sân bay Hong Kong “tê liệt” vì người biểu tình

Theo hãng thông tấn Reuters, ngày 12/8, nhiều chuyến bay đến và đi từ đặc khu Hong Kong đã bị hủy bỏ tại sân bay quốc tế Hong Kong - một trong những phi trường nhộn nhịp nhất thế giới. (Nguồn ảnh: Reuters) Giới chức sân bay Hong Kong thông báo hủy mọi chuyến bay chưa cất cánh trong ngày sau khi hàng nghìn người biểu tình tràn vào sảnh đến và đi tại sân bay này, ngăn cản hành khách làm thủ tục lên máy bay và thủ tục an ninh cho các chuyến bay. "Tất cả dịch vụ check-in cho các chuyến bay đi đã bị hủy bỏ. Ngoại trừ những chuyến bay đã hoàn thành thủ tục check-in và những chuyến bay đang đến Hong Kong, toàn bộ các chuyến bay khác đều bị hủy bỏ đến hết ngày 12/8", trích thông báo của sân bay Hong Kong. Được biết, các cuộc biểu tình tại sân bay Hong Kong đã kéo dài suốt 3 ngày qua, nhưng đến ngày 12/8 thì xảy ra tình trạng hỗn loạn nghiêm trọng. Đám đông người biểu tình sau đó giảm dần nhưng vẫn còn nhiều người "cố thủ" ở sân bay. Cơ quan quản lý sân bay Hong Kong cũng đã lập một trung tâm khẩn cấp tại sân bay Hong Kong và giữ liên lạc với các hãng hàng không khác để bảo đảm nối lại hoạt động sớm nhất. Giới chức sân bay Hong Kong cho hay họ đã làm việc với các hãng hàng không để khôi phục lại các chuyến bay dự kiến từ 6h sáng 13/8 (giờ địa phương). Trước đó, đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát Hong Kong đã xảy ra tại nhiều địa điểm ngày 11/8. Cảnh sát đã sử dụng hơi cay, vòi rồng để trấn áp người biểu tình Hong Kong quá khích, trong khi đám đông ném gạch đá về phía lực lượng an ninh. Ảnh: Một số hành khách ngồi cạnh cổng an ninh bị đóng tại sân bay Hong Kong ngày 12/8. Khoảng 40 người phải nhập viện sau vụ đụng độ, trong đó có một phụ nữ bị trúng đạn cao su vào mắt. Ảnh: Cảnh tượng nhốn nháo tại sân bay Hong Kong ngày 12/8. Được biết, đây là tuần thứ mười diễn ra các cuộc biểu tình chống chính quyền Hong Kong cũng như phản đối dự luật dẫn độ sang Trung Quốc. Mời độc giả xem thêm video về cuộc biểu tình ở Hong Kong (Nguồn: The Guardian)

