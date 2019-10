Toàn cảnh siêu bão Hagibis tàn phá Nhật Bản

Theo Kyodo News, siêu bão Hagibis đã đổ bộ vào đảo Honshu của Nhật Bản cuối tuần qua với sức gió lên tới 144 km/h. Ảnh: NASA. Siêu bão Hagibis, được đánh giá là mạnh nhất trong vòng 60 năm qua, đã càn quét Tokyo vào tối 12/10, mang theo lượng mưa lên tới 0,5 m. Những cơn mưa lớn và gió mạnh trút xuống thủ đô Tokyo cùng các khu vực lân cận. Ảnh: EPA. Nhiều thành phố và thị trấn ở các tỉnh Nagano, Niigata, Miyagi, Fukushima, Ibaraki, Kanagawa và Saitama chìm trong biển nước. Lượng mưa kỷ lục đo được tại nhiều nơi của Nhật Bản, trong đó có thị trấn nghỉ dưỡng nổi tiếng Hakone. Ảnh: Reuters. Tính đến thời điểm hiện tại, ít nhất 35 người thiệt mạng và 17 người mất tích do bão Hagibis. Ngoài ra, 166 người bị thương, NHK đưa tin. Ảnh: Reuters. Do ảnh hưởng của bão Hagibis, khoảng 425.000 hộ gia đình bị cắt điện và 14.000 người không có nước sinh hoạt. Ảnh: JT. Tối 12/10, tàu chở hàng Jia De của Panama đã bị chìm ở Vịnh Tokyo giữa lúc siêu bão Hagibis đổ bộ vào Nhật Bản. Tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trên tàu có 3 người Myanmar, 7 người Trung Quốc cùng hai thuyền viên người Việt Nam. Ảnh: MT. Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản (JCG) thông báo 5 thủy thủ đã thiệt mạng, 4 người được cứu sống và 3 người vẫn mất tích. Trong hai thuyền viên Việt Nam có một người đã được cứu là thủy thủ Phạm Văn Đức, còn thủy thủ Nguyễn Văn Trì vẫn mất tích. Ảnh: AP. Tại tỉnh Nagano, nước lũ nhấn chìm nhiều ngôi nhà và khiến khoảng 360 người mắc kẹt sau khi nước sông Chikuma tràn bờ, Kyodo News đưa tin. Lực lượng cứu hộ đã phải sử dụng trực thăng và thuyền bè để giải cứu người dân tại vùng lũ. Ảnh: EPA. Được biết, hơn 7 triệu người đã được lệnh di tản. Nhiều người dân ở Tokyo đã đến các trung tâm sơ tán tạm thời để lánh nạn trước khi siêu bão Hagibis ập tới. Ảnh: Reuters. Lực lượng phòng vệ Nhật Bản đưa người dân địa phương ra khỏi khu vực ngập lụt ở Kakuda, tỉnh Miyagi, ngày 13/10. Ảnh: Reuters. Người dân dọn dẹp con đường đầy bùn đất ở Marumori, tỉnh Miyagi, sau khi bão Hagibis đi qua. Ảnh: Reuters. Lực lượng cảnh sát, cứu hộ tuần tra tại khu vực bị cô lập ở Nagono hôm 14/10 sau khi nước sông Chikuma tràn bờ. Ảnh: Reuters. Nhiều tòa nhà bị phá hủy trong cơn bão Hagibis. Ảnh: Getty. Lực lượng cứu hộ đưa người dân địa phương ra khỏi khu vực ngập lụt ở Date, tỉnh Fukushima. Ảnh: Getty. Mời độc giả xem thêm video: Siêu bão Hagibis đổ bộ vào Nhật Bản (Nguồn: The Guardian)

