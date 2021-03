Toàn cảnh màn “tái xuất” của cựu Tổng thống Trump sau khi mãn nhiệm

Ngày 28/2, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có bài phát biểu tại Hội nghị Hành động chính trị bảo thủ (CPAC) diễn ra ở Orlando, bang Florida. Ảnh: Fox News.



Đây là bài phát biểu chính thức đầu tiên của ông Trump kể từ sau khi mãn nhiệm. Ảnh: AP.



Trong bài phát biểu, ông Trump đã úp mở về khả năng sẽ tham gia tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Ảnh: NBC.



"Ai biết được, tôi có thể quyết định đánh bại họ (Đảng Dân chủ) thêm lần thứ ba", cựu Tổng thống Mỹ nói. Ảnh: The Guardian.



Ông Trump tiếp tục từ chối công nhận việc ông đã thua Tổng thống Joe Biden trong cuộc bầu cử hồi tháng 11/2020. Ảnh: The Guardian.



Cựu Tổng thống Trump cũng khẳng định sẽ không lập nên đảng mới, bởi theo ông việc thành lập một đảng mới sẽ chia rẽ cử tri đoàn của đảng Cộng hòa. Ảnh: CNN.



Theo CNBC, nhắc tới ông Biden trong bài phát biểu, cựu Tổng thống Trump đã chỉ trích người kế nhiệm về vấn đề nhập cư, Trung Quốc và mở cửa lại trường học. Ảnh: Politico.



Hội nghị CPAC diễn ra trong bối cảnh Đảng Cộng hòa đang tìm cách hòa giải những mâu thuẫn nội bộ, hướng tới cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022 nhằm giành lại lưỡng viện Quốc hội hiện đang dưới quyền kiểm soát của Đảng Dân chủ. Ảnh: Newsweek.



Sự xuất hiện của ông Trump tại sự kiện này cho thấy ông vẫn có ảnh hưởng lớn tới các thành viên Đảng Cộng hòa. Ảnh: Sky News.



Được biết, trước bài phát biểu của ông Trump, kết quả một cuộc khảo sát những người tham dự hội nghị cho thấy, đa số ủng hộ ông Trump tái tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Ảnh: The Hill. Mời độc giả xem thêm video hồi năm 2020: Ông Trump và phu nhân mắc COVID-19 (Nguồn video: VTV)

