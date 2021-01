Nhìn lại lần đầu tiên Tổng thống Trump bị luận tội

Hôm 13/1/2021, với tỷ lệ 232 - 197, Hạ viện Mỹ thông qua các điều khoản luận tội Tổng thống Trump. Theo đó, Tổng thống Trump bị cáo buộc kích động bạo loạn. Điều khoản cũng cáo buộc ông Trump đã gây nguy hiểm nghiêm trọng đến an ninh của Mỹ và các thể chế của Chính phủ. Ảnh: Reuters. Thượng viện Mỹ sẽ họp trở lại vào ngày 19/1, một ngày trước khi ông Biden tuyên thệ nhậm chức. Sớm nhất, Thượng viện Mỹ có thể bắt đầu xem xét các điều khoản luận tội (ông Trump) là lúc 13h chiều 19/1 hoặc vào ngày 20/1 hay ngày 21/1. Sẽ phải cần 2/3 số phiếu ủng hộ tại Thượng viện Mỹ để kết tội ông Trump. Ảnh: Twitter. Được biết, đây là lần thứ hai Tổng thống Trump bị luận tội. Trước đó, vào ngày 16/1/2020, với 228 phiếu thuận và 193 phiếu chống, Hạ viện Mỹ thông qua hai điều khoản luận tội Tổng thống Trump bao gồm lạm dụng quyền lực và cản trở Quốc hội, rồi chuyển hai cáo buộc chính thức chống ông Trump lên Thượng viện. Ảnh: Reuters. Cùng ngày, Thượng viện đã thực hiện các nghi thức của phiên tòa luận tội, trước khi các cuộc tranh luận thực tế được tiến hành vào ngày 21/1. Ảnh: Ảnh: Reuters. 7 công tố viên trong phiên tòa luận tội Tổng thống Trump tại Thượng viện bao gồm Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Adam Schiff, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Jerry Nadler, người đứng đầu Ủy ban Hành chính Zoe Lofgren, cùng các nghị sĩ Hakeem Jeffries, Val Demings, Jason Crow và Sylvia Garcia. Các công tố viên này đã được Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đề xuất. Ảnh: Reuters. Đội công tố viên do nghị sĩ Adam Schiff (phải) thuộc Ủy ban Tình báo và nghị sĩ Jerry Nadler thuộc Ủy ban Tư pháp dẫn dắt. Ảnh: Reuters. Chánh án Tòa Tối cao John Roberts tuyên thệ để trở thành người chủ trì phiên tòa và các thượng nghị sĩ chính thức trở thành thẩm phán. Ảnh: Reuters. Theo trình tự xét xử đề xuất, trước tiên đại diện bên công tố thuộc Hạ viện sẽ phát biểu, tiếp đó là phát biểu của luật sư biện hộ cho Tổng thống, sau đó các thượng nghị sĩ có quyền đặt câu hỏi bằng văn bản đối với bất kỳ bên nào. Cuối cùng, Thượng viện sẽ quyết định liệu có cần thêm những bằng chứng hoặc nhân chứng để tòa xem xét hay không. Ảnh: Reuters. Ông Adam Schiff, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện, tóm tắt các cáo buộc chống lại Tổng thống Trump tại phiên xét xử hôm 21/1. Ảnh: Reuters. Cố vấn Nhà Trắng Pat Cipollone, người đứng đầu đội ngũ bảo vệ ông Trump, phát biểu tại tòa. "Kết luận duy nhất là Tổng thống hoàn toàn không làm gì sai", ông Pat nói. Ảnh: Reuters. Ngày 5/2/2020, trong phiên xử luận tội ở Thượng viện Mỹ, nơi phe Cộng hòa chiếm đa số, các Thượng nghị sĩ Mỹ đã bỏ phiếu xem xét việc tha bổng hay kết án Tổng thống Trump về hai điều khoản luận tội: Lạm quyền và cản trở Quốc hội. Ảnh: Reuters. Kết quả, tội danh lạm dụng quyền lực có được tỷ lệ phiếu ủng hộ là 48-52 trong khi tội danh cản trở Quốc hội có số phiếu "có tội" là 47-53. Ảnh: Reuters. Chánh án Tòa án Tối cao John Roberts tuyên bố, với kết quả trên, Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức vô tội, qua đó chấm dứt tiến trình luận tội bắt đầu từ tháng 9/2019 do Hạ viện Mỹ khởi xướng. Ảnh: Reuters. Cụ thể, vào ngày 24/9/2019, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi (trái) tuyên bố mở cuộc điều tra luận tội chính thức đối với Tổng thống Trump, sau khi ông chủ Nhà Trắng bị cáo buộc gây sức ép với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để điều tra con trai của "đối thủ" chính trị Joe Biden - ứng viên hàng đầu của Đảng Dân chủ tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020. Ông Trump đã phủ nhận cáo buộc cho rằng ông cố gây sức ép với ông Zelensky. Ảnh: NYP. Mời độc giả xem thêm video hồi năm 2019: Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ bị điều tra luận tội (Nguồn video: VTV)

Hôm 13/1/2021, với tỷ lệ 232 - 197, Hạ viện Mỹ thông qua các điều khoản luận tội Tổng thống Trump. Theo đó, Tổng thống Trump bị cáo buộc kích động bạo loạn. Điều khoản cũng cáo buộc ông Trump đã gây nguy hiểm nghiêm trọng đến an ninh của Mỹ và các thể chế của Chính phủ. Ảnh: Reuters. Thượng viện Mỹ sẽ họp trở lại vào ngày 19/1, một ngày trước khi ông Biden tuyên thệ nhậm chức. Sớm nhất, Thượng viện Mỹ có thể bắt đầu xem xét các điều khoản luận tội (ông Trump) là lúc 13h chiều 19/1 hoặc vào ngày 20/1 hay ngày 21/1. Sẽ phải cần 2/3 số phiếu ủng hộ tại Thượng viện Mỹ để kết tội ông Trump. Ảnh: Twitter. Được biết, đây là lần thứ hai Tổng thống Trump bị luận tội. Trước đó, vào ngày 16/1/2020, với 228 phiếu thuận và 193 phiếu chống, Hạ viện Mỹ thông qua hai điều khoản luận tội Tổng thống Trump bao gồm lạm dụng quyền lực và cản trở Quốc hội, rồi chuyển hai cáo buộc chính thức chống ông Trump lên Thượng viện. Ảnh: Reuters. Cùng ngày, Thượng viện đã thực hiện các nghi thức của phiên tòa luận tội, trước khi các cuộc tranh luận thực tế được tiến hành vào ngày 21/1. Ảnh: Ảnh: Reuters. 7 công tố viên trong phiên tòa luận tội Tổng thống Trump tại Thượng viện bao gồm Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Adam Schiff, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Jerry Nadler, người đứng đầu Ủy ban Hành chính Zoe Lofgren, cùng các nghị sĩ Hakeem Jeffries, Val Demings, Jason Crow và Sylvia Garcia. Các công tố viên này đã được Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đề xuất. Ảnh: Reuters. Đội công tố viên do nghị sĩ Adam Schiff (phải) thuộc Ủy ban Tình báo và nghị sĩ Jerry Nadler thuộc Ủy ban Tư pháp dẫn dắt. Ảnh: Reuters. Chánh án Tòa Tối cao John Roberts tuyên thệ để trở thành người chủ trì phiên tòa và các thượng nghị sĩ chính thức trở thành thẩm phán. Ảnh: Reuters. Theo trình tự xét xử đề xuất, trước tiên đại diện bên công tố thuộc Hạ viện sẽ phát biểu, tiếp đó là phát biểu của luật sư biện hộ cho Tổng thống, sau đó các thượng nghị sĩ có quyền đặt câu hỏi bằng văn bản đối với bất kỳ bên nào. Cuối cùng, Thượng viện sẽ quyết định liệu có cần thêm những bằng chứng hoặc nhân chứng để tòa xem xét hay không. Ảnh: Reuters. Ông Adam Schiff, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện, tóm tắt các cáo buộc chống lại Tổng thống Trump tại phiên xét xử hôm 21/1. Ảnh: Reuters. Cố vấn Nhà Trắng Pat Cipollone, người đứng đầu đội ngũ bảo vệ ông Trump, phát biểu tại tòa. "Kết luận duy nhất là Tổng thống hoàn toàn không làm gì sai", ông Pat nói. Ảnh: Reuters. Ngày 5/2/2020, trong phiên xử luận tội ở Thượng viện Mỹ, nơi phe Cộng hòa chiếm đa số, các Thượng nghị sĩ Mỹ đã bỏ phiếu xem xét việc tha bổng hay kết án Tổng thống Trump về hai điều khoản luận tội: Lạm quyền và cản trở Quốc hội. Ảnh: Reuters. Kết quả, tội danh lạm dụng quyền lực có được tỷ lệ phiếu ủng hộ là 48-52 trong khi tội danh cản trở Quốc hội có số phiếu "có tội" là 47-53. Ảnh: Reuters. Chánh án Tòa án Tối cao John Roberts tuyên bố, với kết quả trên, Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức vô tội, qua đó chấm dứt tiến trình luận tội bắt đầu từ tháng 9/2019 do Hạ viện Mỹ khởi xướng. Ảnh: Reuters. Cụ thể, vào ngày 24/9/2019, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi (trái) tuyên bố mở cuộc điều tra luận tội chính thức đối với Tổng thống Trump, sau khi ông chủ Nhà Trắng bị cáo buộc gây sức ép với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để điều tra con trai của "đối thủ" chính trị Joe Biden - ứng viên hàng đầu của Đảng Dân chủ tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020. Ông Trump đã phủ nhận cáo buộc cho rằng ông cố gây sức ép với ông Zelensky. Ảnh: NYP. Mời độc giả xem thêm video hồi năm 2019: Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ bị điều tra luận tội (Nguồn video: VTV)