Tiết lộ bất ngờ về bạn trai của con gái ông Obama

Gần đây, trong buổi phỏng vấn với The Bill Simmons Podcast hôm 16/12, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama tiết lộ rằng Rory Farquharson (22 tuổi), bạn trai người Anh của con gái cả Malia, đã cách ly cùng gia đình ông trong những ngày đầu của đại dịch COVID-19. Ảnh: Rory Farquharson và Malia. Ảnh: NYP. “Farquharson gặp một số vấn đề liên quan đến thị thực nên chúng tôi đã mời cậu ấy ở lại cùng gia đình. Ban đầu, tôi không thích bạn trai của con gái mình ngay đâu, nhưng Farquharson là một chàng trai tốt”, ông Obama cho biết. Ảnh: AA. Sau chia sẻ trực tiếp của ông Obama về bạn trai của con gái, những thông tin xung quanh Rory Farquharson lại được nhiều người quan tâm. Nhiều người không khỏi bất ngờ về tài năng cũng như gia thế của chàng trai người Anh điển trai này. Ảnh: Facebook. Theo The Sun, Rory Farquharson, bạn trai của con gái ông Obama, xuất thân trong một gia đình danh giá. Cha của Rory, ông Charles Farquharson, là giám đốc điều hành của một tập đoàn quản lý quỹ đầu tư ở London, Anh. Mẹ của Rory là Catherine Farquharson, một kế toán viên có trình độ. Ảnh: The Sun. Gia đình của Rory sống trong một biệt thự gồm 6 phòng ngủ ở Woodbridge, Suffolk, trị giá 1,6 triệu bảng. Ảnh: H&P. Rory là nam sinh nổi tiếng tại trường trung học Rugby, một trong số những ngôi trường tư hàng đầu ở Anh với mức học phí đắt đỏ. Ảnh: Tatler. Trong thời gian học tại trường, Rory có thành tích học tập nổi bật, là thành viên của câu lạc bộ hóa học Blue Bunsen Society. Ảnh: The Sun. Ngoài ra, bạn trai của Malia có khả năng chơi tốt nhiều môn thể thao, đặc biệt là bóng bầu dục và chơi golf. Farquharson đã tham gia cả các trận đấu golf và bóng bầu dục của trường. Ảnh: SW. Đáng chú ý, Farquharson từng xuất hiện trong một video quảng bá môn bóng bầu dục cùng Hoàng tử Anh Harry (ảnh), được phát tại lễ khai mạc World Cup 2015. Ảnh: T&C. Malia và Farquharson gặp nhau khi cùng theo học tại Đại học Harvard, bang Massachusetts, Mỹ. Họ được bắt gặp hẹn hò lần đầu tại một bữa tiệc năm 2017. Ảnh: HC.Chuyện tình của Rarquharson và ái nữ nhà ông Obama ngay lập tức thu hút sự quan tâm của giới truyền thông. Ảnh: Daily Mail. Mời độc giả xem thêm video: Cách nhà Obama dạy con (Nguồn video: Zing/Youtube)

