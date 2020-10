Thủ tướng Anh định từ chức vì...lương thấp: Soi thu nhập nguyên thủ TG

Truyền thông Anh gần đây đưa tin, theo các nghị sĩ Đảng Bảo thủ cầm quyền, Thủ tướng Boris Johnson từng than phiền với các đồng nghiệp rằng ông không thể sống với mức lương 150.402 bảng Anh/năm (chưa đến 200.000 USD) và ông từng kiếm được nhiều hơn trước khi nhậm chức. Ảnh: FT. Một nghị sĩ nói rằng ông Johnson rất lo lắng về việc nuôi dạy 6 đứa con của mình và đang cho con trai út Wilfred theo học tại trường Eton, nơi có học phí lên tới 42.500 bảng/năm (55.200 USD). Ảnh: WSJ. Tuy nhiên, các nguồn tin chính phủ cho hay Thủ tướng Anh muốn đợi thêm 6 tháng nữa mới nộp đơn từ chức để ông có thể hoàn thành Brexit và đưa Anh vượt qua giai đoạn tồi tệ nhất của đại dịch COVID-19. Ảnh: Euronews. Được biết, Văn phòng Thủ tướng Anh đã bác thông tin trên, nhưng từ chối bình luận thêm. Tuy chưa rõ có chính xác hay không, nhưng thông tin này đang khiến dư luận xôn xao và có lẽ không ít người tò mò về mức thu nhập của các nguyên thủ thế giới. Ảnh: FP. Theo 24/7 Wall Street hồi tháng 4/2019, người đứng đầu chính phủ Singapore hiện tại, Thủ tướng Lý Hiển Long, có mức lương 1,6 triệu USD/năm. Ảnh: Reuters. Tổng thống Mỹ Donald Trump có mức lương 400.000 USD/năm. Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng đã cam kết sẽ quyên góp toàn bộ số lương của ông cho các quỹ từ thiện. Ảnh: Fortune. Thủ tướng Australia Scott Morrison có mức lương hàng năm là 378.415 USD. Ảnh: Time.Mức lương mà Thủ tướng Đức Angela Merkel nhận được là 369.727 USD/năm. Ảnh: Getty. Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern có mức lương 339.862 USD/năm. Hồi tháng 4/2020, Thủ tướng Jacinda Ardern quyết định tự giảm 20% lương trong bối cảnh dịch COVID-19 làm ảnh hưởng đến nền kinh tế đất nước. Ảnh: ABC. Tổng thống Mauritania Mohamed Ould Abdel Aziz nhận mức lương hàng năm là 330.000 USD. Ảnh: Wikipedia. Mức lương mà Thủ tướng Áo Sebastian Kurz nhận được là 328.584 USD/năm. Ảnh: CGTN. Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel có mức lương hàng năm là 278.035 USD. Ảnh: Politico. Thủ tướng Canada Justin Trudeau nhận mức lương hàng năm là 267.041 USD. Ảnh: FT. Mức lương hàng năm của Tổng thống Cộng hòa Guatemala Jimmy Morales là 227.099 USD. Ảnh: BN. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhận lương 22.256 USD/năm. Ảnh: Getty. Mức lương của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi là khoảng 26.224 USD/năm. Ảnh: ET. Thu nhập của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong năm 2019 là 133.000 USD. Ảnh: CNBC. Mời độc giả xem thêm video: Ông Boris Johnson là Thủ tướng mới của nước Anh (Nguồn video: VTV)

Truyền thông Anh gần đây đưa tin, theo các nghị sĩ Đảng Bảo thủ cầm quyền, Thủ tướng Boris Johnson từng than phiền với các đồng nghiệp rằng ông không thể sống với mức lương 150.402 bảng Anh/năm (chưa đến 200.000 USD) và ông từng kiếm được nhiều hơn trước khi nhậm chức. Ảnh: FT. Một nghị sĩ nói rằng ông Johnson rất lo lắng về việc nuôi dạy 6 đứa con của mình và đang cho con trai út Wilfred theo học tại trường Eton, nơi có học phí lên tới 42.500 bảng/năm (55.200 USD). Ảnh: WSJ. Tuy nhiên, các nguồn tin chính phủ cho hay Thủ tướng Anh muốn đợi thêm 6 tháng nữa mới nộp đơn từ chức để ông có thể hoàn thành Brexit và đưa Anh vượt qua giai đoạn tồi tệ nhất của đại dịch COVID-19. Ảnh: Euronews. Được biết, Văn phòng Thủ tướng Anh đã bác thông tin trên, nhưng từ chối bình luận thêm. Tuy chưa rõ có chính xác hay không, nhưng thông tin này đang khiến dư luận xôn xao và có lẽ không ít người tò mò về mức thu nhập của các nguyên thủ thế giới. Ảnh: FP. Theo 24/7 Wall Street hồi tháng 4/2019, người đứng đầu chính phủ Singapore hiện tại, Thủ tướng Lý Hiển Long, có mức lương 1,6 triệu USD/năm. Ảnh: Reuters. Tổng thống Mỹ Donald Trump có mức lương 400.000 USD/năm. Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng đã cam kết sẽ quyên góp toàn bộ số lương của ông cho các quỹ từ thiện. Ảnh: Fortune. Thủ tướng Australia Scott Morrison có mức lương hàng năm là 378.415 USD. Ảnh: Time. Mức lương mà Thủ tướng Đức Angela Merkel nhận được là 369.727 USD/năm. Ảnh: Getty. Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern có mức lương 339.862 USD/năm. Hồi tháng 4/2020, Thủ tướng Jacinda Ardern quyết định tự giảm 20% lương trong bối cảnh dịch COVID-19 làm ảnh hưởng đến nền kinh tế đất nước. Ảnh: ABC. Tổng thống Mauritania Mohamed Ould Abdel Aziz nhận mức lương hàng năm là 330.000 USD. Ảnh: Wikipedia. Mức lương mà Thủ tướng Áo Sebastian Kurz nhận được là 328.584 USD/năm. Ảnh: CGTN. Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel có mức lương hàng năm là 278.035 USD. Ảnh: Politico. Thủ tướng Canada Justin Trudeau nhận mức lương hàng năm là 267.041 USD. Ảnh: FT. Mức lương hàng năm của Tổng thống Cộng hòa Guatemala Jimmy Morales là 227.099 USD. Ảnh: BN. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhận lương 22.256 USD/năm. Ảnh: Getty. Mức lương của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi là khoảng 26.224 USD/năm. Ảnh: ET. Thu nhập của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong năm 2019 là 133.000 USD. Ảnh: CNBC. Mời độc giả xem thêm video: Ông Boris Johnson là Thủ tướng mới của nước Anh (Nguồn video: VTV)