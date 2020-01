Thán phục các vị nguyên thủ U40 tuổi trẻ, tài cao trên thế giới

Ở tuổi 34, bà Sanna Marin trở thành Thủ tướng trẻ nhất lịch sử Phần Lan và cũng là vị nguyên thủ trẻ nhất thế giới. “Chúng tôi có rất nhiều việc phải làm trước mắt để lấy lại lòng tin”, bà Marin nói, sau khi giành thắng lợi trong cuộc bầu cử để trở thành lãnh đạo Đảng Dân chủ Xã hội hồi năm 2019. Ảnh: Reuters. Bà Marin sinh ngày 16/11/1985 ở Helsinki và tốt nghiệp trường Đại học Tampere với tấm bằng cử nhân Khoa học Quản trị vào năm 2012. Trước khi được bầu làm Thủ tướng, vào tháng 6/2019, bà Marin trở thành Bộ trưởng Giao thông Vận tải Phần Lan. Ảnh: BN. Hồi tháng 8/2019, Quốc hội Ukraine đã bỏ phiếu thông qua đề cử của Tổng thống Volodymyr Zelensky đối với vị trí Thủ tướng. Theo đó, luật sư Oleksiy Goncharuk, người đang giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, đã được bổ nhiệm làm Thủ tướng mới của nước này. Ảnh: Reuters. Ở tuổi 35 tuổi, ông Oleksiy Goncharuk đã trở thành người trẻ tuổi nhất từng giữ cương vị thủ tướng của Ukraine. Ảnh: KP. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là con trai của cố lãnh đạo Kim Jong-il và bà Ko Young Hee. Có những thông tin khác nhau về năm sinh chính xác của lãnh đạo Kim Jong-un. Ông được cho là sinh vào năm 1982, 1983 hoặc 1984. Sau khi Chủ tịch Kim Jong-il (ảnh) qua đời ngày 17/12/2011, ông Kim Jong-un trở thành nhà lãnh đạo tối cao của Triều Tiên. Ảnh: BI. Ông Nayib Bukele, 38 tuổi, là Tổng thống thứ 46 và hiện tại của El Salvador sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2019. Ảnh: Reuters. Hồi tháng 9/2019, mở đầu bài phát biểu trong kỳ họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, ông Nayib Bukele đã cười rất tươi và chụp một bức ảnh tự sướng (ảnh selfie) ngay trên bục phát biểu. Ảnh: AP. Bà Jacinda Ardern, 39 tuổi, là Thủ tướng New Zealand từ năm 2017. Bà trở thành nữ lãnh đạo trẻ tuổi nhất New Zealand trong vòng hơn 150 năm qua. Nữ Thủ tướng New Zealand từng là một DJ nghiệp dư thích rượu whisky và làm việc cho cựu Thủ tướng Anh Tony Blair. Ảnh: Independent. Mời độc giả xem thêm video về nữ Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin (Nguồn: WION)

