Thế giới quay cuồng trong “bão” COVID-19, hơn 10 triệu ca mắc

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 7h30 sáng 29/6, thế giới ghi nhận hơn 10 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có trên 500.000 người tử vong. (Nguồn ảnh: Reuters) Được biết, 2/3 số ca tử vong vì virus SARS-CoV-2 là các ca ở Mỹ và Châu Âu. Mỹ hiện là nước có nhiều ca nhiễm và tử vong vì COVID-19 nhất. Brazil hiện là vùng dịch lớn thứ hai thế giới và có hơn 57.600 ca tử vong. Dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp khi số ca mắc mới tăng mạnh ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó Trung Quốc, Hàn Quốc,... Chính phủ Anh đang cân nhắc áp đặt lệnh phong tỏa thành phố Leicester với 350.000 dân sau khi số ca mắc COVID-19 tại đây gia tăng. Còn tại Ấn Độ, nước này đã sẵn sàng đưa vào hoạt động Trung tâm điều trị COVID Sardar Patel. Đây được cho là bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 lớn nhất thế giới. Một bệnh nhân COVID-19 được điều trị trong Bệnh viện Roseland, Chicago, bang Illinois (Mỹ) ngày 22/4. Các công nhân khiêng quan tài chứa thi thể người tử vong vì virus corona đi chôn cất tại nghĩa trang ở Jakarta, Indonesia, trong thời gian dịch COVID-19 hoành hành. Dịch COVID-19 tiếp tục làm đảo lộn cuộc sống của người dân khắp thế giới. Bé gái được lấy mẫu bệnh phẩm ở khu Kawangware, Nairobi, Kenya, hôm 2/5. Các tù nhân của nhà tù Puraquequara đã bắt giữ nhân viên nhà tù làm con tin trong một cuộc bạo loạn sau khi dịch COVID-19 bùng phát ở Manaus, Brazil, ngày 2/5. Cảnh sát dùng gậy đánh một người đàn ông bị cho là vi phạm khoảng cách xã hội an toàn trong thời gian giới nghiêm ở New Delhi, Ấn Độ, hôm 4/5. Bệnh nhân COVID-19 Maria Josefa Arias, 76 tuổi, được đưa lên xe cứu thương ở Llodio, Tây Ban Nha, hồi tháng 4/2020. Người phụ nữ bị cách ly do có những triệu chứng COVID-19, tại Touba, Senegal, ngày 1/5. Lễ tang của một người đàn ông tử vong vì COVID-19 tại Malden, bang Massachusetts, hôm 12/5. Mời độc giả xem thêm video: WHO chính thức đặt tên cho virus corona mới là SARS-CoV-2 (Nguồn video: VTC1)

