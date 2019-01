Loạt hình khó quên về xung đột Israel-Palestine

Hãng thông tấn Reuters đã ghi lại nhiều khoảnh khắc ám ảnh khó quên về cuộc xung đột Israel-Palestine trong năm vừa qua. Có thể thấy, đụng độ dữ dội giữa người biểu tình Palestine và lực lượng an ninh Israel tiếp diễn trong suốt cả 12 tháng của năm 2018. (Nguồn ảnh: Reuters) Binh sĩ Israel bắn đạn hơi cay về phía người biểu tình Palestine khi đụng độ xảy ra trong một cuộc biểu tình đòi phóng thích các tù nhân Palestine khỏi nhà tù Israel, tại ngôi làng Nabi Saleh, gần Ramallah, ngày 13/1/2018. Người biểu tình Palestine tháo chạy trong làn khói hơi cay mù mịt tại ngôi làng Nabi Saleh ở Bờ Tây ngày 13/1. Một người biểu tình Palestine bắn đá về phía lực lượng an ninh Israel gần khu vực biên giới với Israel ở phía nam Dải Gaza khi người dân Palestine kêu gọi biểu tình “Ngày giận giữ” nhằm phản đối quyết định của Tổng thống Trump về Jerusalem, ngày 26/1. Người dân khiêng quan tài chứa thi thể của Mosab al-Tamini, một thiếu niên Palestine 17 tuổi đã thiệt mạng trong vụ ẩu đã giữa binh sĩ Israel và người biểu tình Palestine, trong lễ tang gần thành phố Ramallah ngày 4/1. Tủ lạnh trống trơn trong một ngôi nhà Palestine ở phía bắc Dải Gaza ngày 31/1. Người dân Palestine đốt lửa sưởi ấm trong ngôi nhà ở phía bắc Dải Gaza ngày 31/1. Cảnh sát Israel đụng độ với người biểu tình Palestine bên ngoài khu Issawiya, Đông Jerusalem, ngày 2/2/2018. Một người Palestine bị thương được đưa ra khỏi khu vực xung đột gần Ramallah ngày 16/2. Cảnh sát Israel cầm vũ khí trong cuộc giao tranh với người biểu tình Palestine gần Ramallah ngày 9/3. Hình ảnh được ghi lại trong cuộc đụng độ dữ dội giữa binh sĩ Israel và người biểu tình Palestine tại khu vực phía nam Dải Gaza ngày 3/4/2018. Làn khói hơi cay mù mịt tại khu vực biên giới Dải Gaza, phía đông Thành phố Gaza, ngày 4/5/2018. Người dân Palestine biểu tình phản đối việc Mỹ chuyển Đại sứ quán về Jerusalem, tại phía nam Dải Gaza, ngày 14/5. Người dân Palestine tìm nạn nhân trong đống đổ nát của một toà nhà bị sập sau khi bị trúng bom của Israel tại thành phố Gaza ngày 9/8. Hình ảnh trong cuộc đụng độ dữ dội Israel-Palestine tại phía bắc Dải Gaza ngày 10/9/2018. Binh sĩ Israel bắn đạn hơi cay về phía người biểu tình Palestine gần Ramallah ngày 30/11. Làn khói mù mịt trong cuộc xung đột giữa người biểu tình Palestine và lực lượng an ninh Israel gần khu định cư Do Thái Beit El, gần Ramallah, ngày 13/12. Mời độc giả xem thêm video: Leo thang đổ máu tại Dải Gaza trong căng thẳng Israel-Palestine (Nguồn: VTC1)

Hãng thông tấn Reuters đã ghi lại nhiều khoảnh khắc ám ảnh khó quên về cuộc xung đột Israel-Palestine trong năm vừa qua. Có thể thấy, đụng độ dữ dội giữa người biểu tình Palestine và lực lượng an ninh Israel tiếp diễn trong suốt cả 12 tháng của năm 2018. (Nguồn ảnh: Reuters) Binh sĩ Israel bắn đạn hơi cay về phía người biểu tình Palestine khi đụng độ xảy ra trong một cuộc biểu tình đòi phóng thích các tù nhân Palestine khỏi nhà tù Israel, tại ngôi làng Nabi Saleh, gần Ramallah, ngày 13/1/2018. Người biểu tình Palestine tháo chạy trong làn khói hơi cay mù mịt tại ngôi làng Nabi Saleh ở Bờ Tây ngày 13/1. Một người biểu tình Palestine bắn đá về phía lực lượng an ninh Israel gần khu vực biên giới với Israel ở phía nam Dải Gaza khi người dân Palestine kêu gọi biểu tình “Ngày giận giữ” nhằm phản đối quyết định của Tổng thống Trump về Jerusalem, ngày 26/1. Người dân khiêng quan tài chứa thi thể của Mosab al-Tamini, một thiếu niên Palestine 17 tuổi đã thiệt mạng trong vụ ẩu đã giữa binh sĩ Israel và người biểu tình Palestine, trong lễ tang gần thành phố Ramallah ngày 4/1. Tủ lạnh trống trơn trong một ngôi nhà Palestine ở phía bắc Dải Gaza ngày 31/1. Người dân Palestine đốt lửa sưởi ấm trong ngôi nhà ở phía bắc Dải Gaza ngày 31/1. Cảnh sát Israel đụng độ với người biểu tình Palestine bên ngoài khu Issawiya, Đông Jerusalem, ngày 2/2/2018. Một người Palestine bị thương được đưa ra khỏi khu vực xung đột gần Ramallah ngày 16/2. Cảnh sát Israel cầm vũ khí trong cuộc giao tranh với người biểu tình Palestine gần Ramallah ngày 9/3. Hình ảnh được ghi lại trong cuộc đụng độ dữ dội giữa binh sĩ Israel và người biểu tình Palestine tại khu vực phía nam Dải Gaza ngày 3/4/2018. Làn khói hơi cay mù mịt tại khu vực biên giới Dải Gaza, phía đông Thành phố Gaza, ngày 4/5/2018. Người dân Palestine biểu tình phản đối việc Mỹ chuyển Đại sứ quán về Jerusalem, tại phía nam Dải Gaza, ngày 14/5. Người dân Palestine tìm nạn nhân trong đống đổ nát của một toà nhà bị sập sau khi bị trúng bom của Israel tại thành phố Gaza ngày 9/8. Hình ảnh trong cuộc đụng độ dữ dội Israel-Palestine tại phía bắc Dải Gaza ngày 10/9/2018. Binh sĩ Israel bắn đạn hơi cay về phía người biểu tình Palestine gần Ramallah ngày 30/11. Làn khói mù mịt trong cuộc xung đột giữa người biểu tình Palestine và lực lượng an ninh Israel gần khu định cư Do Thái Beit El, gần Ramallah, ngày 13/12. Mời độc giả xem thêm video: Leo thang đổ máu tại Dải Gaza trong căng thẳng Israel-Palestine (Nguồn: VTC1)