Ông Obama viết sách, hồi ký kiếm tiền “khủng” ra sao?

Mới đây, cuốn hồi ký "A Promised Land" (Tạm dịch: Miền đất hứa) của cựu Tổng thống Obama bán được gần 890.000 bản tại Mỹ và Canada chỉ trong vòng 24 giờ, lập kỷ lục trong ngày đầu ra mắt. Ảnh: Penguin Random House. Tính đến trưa 18/11 (giờ Mỹ), "A Promised Land", cuốn hồi ký dài 768 trang và có giá 45 USD/quyển, là cuốn sách được đặt mua nhiều nhất trên Amazon và hệ thống nhà sách Barnes & Noble. Ảnh: The Guardian. Với doanh số trên, "A Promised Land" dự kiến lập kỷ lục là cuốn hồi ký tổng thống bán chạy nhất trong lịch sử hiện đại. Được biết, "A Promised Land" không phải là cuốn hồi ký đầu tiên bán chạy của ông Obama. Trên thực tế, công việc viết sách, hồi ký mang lại nguồn thu "khủng" cho gia đình cựu Tổng thống Mỹ. Ảnh: ZP. Theo tài liệu thuế và tài chính, phần lớn thu nhập của gia đình ông Obama đến từ việc bán bản quyền sách. Ảnh: RIA. Cụ thể, theo Forbes, từ năm 2005 đến 2016, ông Obama kiếm được 15,6 triệu USD tiền tạm ứng và tiền bản quyền từ các cuốn sách "The Audacity of Hope"; "Of Thee I Sing: A Letter to My Daughters" và tiền bản quyền cho cuốn "Dreams From My Father". Năm 2018, ông Obama và vợ, bà Michelle Obama, đã ký các hợp đồng viết sách trị giá ít nhất 60 triệu USD, theo Business Insider. Ảnh: The Guardian. Đáng chú ý, cuốn hồi ký “Becoming” của bà Obama đã bán được 725.000 bản tại Bắc Mỹ ngay trong ngày đầu phát hành vào năm 2018. Đến thời điểm hiện tại, tác phẩm của cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ đã chạm mốc 10 triệu ấn bản trên toàn thế giới. Không phải tự nhiên mà những cuốn sách của ông Obama hay vợ ông lại "đắt hàng" như vậy. Vị cựu Tổng thống Mỹ được đánh giá là tác giả của những cuốn sách chất lượng, bán chạy lâu dài. Ảnh: NYT. Nhà phê bình Michiko Kakutani coi ông Obama là “chính trị gia hiếm hoi có thể viết” với giọng văn dễ hiểu, có khả năng chứa đựng mọi thứ. Ảnh: CB. Một cuốn sách của cựu Tổng thống Obama được đánh giá không chỉ đơn thuần là hồi ký một cựu tổng thống da đen đầu tiên của Mỹ, mà còn là cuốn sách hay chứa đựng nhiều kiến thức lịch sử, văn học,... được kỳ vọng sẽ trở thành cuốn sách kinh điển. Ảnh: JN. Mời độc giả xem thêm video: Ông Obama ăn bún chả ở Hà Nội hồi năm 2016 (Nguồn video: VTV)

