Nhìn lại trận “đại hồng thủy” ở Trung Quốc hơn 20 năm trước

Trung Quốc đang hứng chịu trận lũ lụt tồi tệ nhất trong 30 năm qua. Tính đến ngày 17/7, mưa lũ đã làm ảnh hưởng đến gần 39 triệu người dân tại 27 tỉnh thành và khu vực nước này, hơn 2,2 triệu người phải sơ tán và 141 người thiệt mạng hoặc mất tích. Mưa lũ cũng phá hủy 29.000 ngôi nhà, gây thiệt hại đến nay ước tính lên tới 12,3 tỷ USD. Ảnh: AP. Tình trạng mưa lũ nghiêm trọng những ngày qua khiến nhiều người nhớ lại trận đại hồng thủy ở Trung Quốc năm 1998 vốn cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người và làm ảnh hưởng đến hàng trăm triệu người. Ảnh: TQ Nhật báo. Theo con số thống kê từ chính phủ Trung Quốc, khoảng 223 triệu người dân chịu ảnh hưởng trong đợt thiên tai kéo dài từ tháng 6-9/1998. Trận lũ năm đó tàn phá 24 tỉnh ở Trung Quốc, khiến khoảng 4.000 người thiệt mạng, 15 triệu người mất nhà cửa và 15 triệu nông dân bị mất mùa do lũ quét. Ảnh: Weibo. Ngoài ra, tình trạng mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều công trình như bệnh viện, trường học, trạm cung cấp nước, hệ thống cầu đường, các xí nghiệp công nghiệp,... bị hư hỏng nặng nề. Ảnh: Sina. Tính đến hết tháng 8/1998, ước tính tổng thiệt hại kinh tế do mưa lũ gây ra đã lên tới hơn 20 tỷ USD. Ảnh: TQ Nhật báo. Đường phố ở Vũ Xương "chìm trong biển nước" ngày 23/6/1998. Ảnh: TQ Nhật báo. Các binh sĩ tham gia xây đê ngăn lũ ở Trung Quốc năm 1998. Ảnh: Tân Hoa Xã. Người dân được giải cứu khỏi ngôi nhà bị ngập. Ảnh: Sohu. Hình ảnh ngập lụt ở Trung Quốc năm 1998. Ảnh: TQ Nhật báo. Tuy tình hình mưa lũ ở Trung Quốc năm nay có nhiều tương đồng với đợt thiên tai năm 1998, nhưng theo nhận định của giáo sư Jiang Tong thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ Thông tin Nam Kinh, thiệt hại do mưa bão năm nay sẽ không nặng nề như năm 1998. Ảnh: The Guardian. Mời độc giả xem thêm video: Nguy cơ lụt thảm khốc như đại hồng thủy 1998 ở Trung Quốc (Nguồn video: VTC Now)

