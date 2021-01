Nhìn lại 3 ngày Thứ Tư đặc biệt của nước Mỹ trong tháng 1/2021

Một trong những sự kiện khó quên ở nước Mỹ diễn ra trong Thứ Tư của tháng 1/2021 là vụ bạo loạn ở Đồi Capitol. (Nguồn ảnh: Reuters) Cụ thể, hôm 6/1, hàng trăm người tham gia một cuộc mít tinh ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xông vào tòa nhà Quốc hội Mỹ (Điện Capitol) gây hỗn loạn. Những người biểu tình quá khích phá cửa vào trong, buộc các nhà lập pháp Thượng viện và Hạ viện phải sơ tán khi đang họp xác nhận chiến thắng của ông Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống 2020. Ít nhất 5 người thiệt mạng và hàng chục người bị bắt giữ trong vụ bạo loạn ở Điện Capitol này. Sau khi phiên họp bắt đầu lại, lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell chỉ trích đám đông bạo loạn và tuyên bố Quốc hội sẽ chứng nhận người chiến thắng. Tiếp đến, vào Thứ Tư (13/1), với tỷ lệ 232 - 197, Hạ viện Mỹ thông qua các điều khoản luận tội ông Donald Trump. Theo đó, ông Trump bị cáo buộc kích động bạo loạn, liên quan tới bài phát biểu của ông trước hàng nghìn người ủng hộ hôm 6/1 trong khi lưỡng viện Mỹ tổ chức phiên họp chung kiểm đếm phiếu bầu của đại cử tri và xác nhận chiến thắng của ông Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống 2020. Ảnh: Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi chủ trì phiên bỏ phiếu luận tội ông Trump tại Hạ viện hôm 13/1. Điều khoản cũng cáo buộc ông Trump (ảnh) đã gây nguy hiểm nghiêm trọng đến an ninh của Mỹ và các thể chế của Chính phủ khi đe dọa tính toàn vẹn của hệ thống dân chủ, can thiệp vào việc chuyển giao quyền lực một cách hòa bình và phản bội lòng tin của mình với tư cách là Tổng thống Mỹ. Sẽ phải cần 2/3 số phiếu ủng hộ tại Thượng viện Mỹ để kết tội ông Trump. Sự kiện quan trọng ở nước Mỹ diễn ra vào đúng Thứ Tư (20/1) năm nay là lễ nhậm chức tổng thống của ông Joe Biden. “Tôi trịnh trọng tuyên thệ rằng tôi sẽ trung thành điều hành văn phòng tổng thống và làm hết khả năng của mình để giữ gìn và bảo vệ Hiến pháp Mỹ”, ông Joe Biden tuyên thệ tại buổi lễ nhậm chức. Tổng thống Joe Biden ký các sắc lệnh Hành pháp tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng ngày 20/1/2021. Bà Kamala Harris đọc lời tuyên thệ nhậm chức Phó Tổng thống Mỹ. Tổng thống Trump rời Nhà Trắng lên chiếc trực thăng Marine One trước lễ nhậm chức của ông Joe Biden hôm 20/1/2021. Mời độc giả xem thêm video: Tân Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên thệ nhậm chức (Nguồn video: VTV)

