Hành trình ấn tượng của TNS Sanders trước khi dừng cuộc đua vào Nhà Trắng

Ngày 8/4, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders chính thức tuyên bố dừng tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020, mở đường để cựu Phó Tổng thống Joe Biden có thể đại diện cho Đảng Dân chủ đối đầu đương kim Tổng thống Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tháng 11 tới. (Nguồn ảnh: Reuters). Quyết định của Thượng nghị sĩ Bernie Sanders được đưa ra sau khi ông chịu liên tiếp thất bại lớn trong cuộc bầu cử sơ bộ gần đây và đại dịch COVID-19 khiến chiến dịch của ông bị đình trệ trong nhiều tuần. Dù thất bại trong việc vượt qua ứng cử viên Biden, Thượng nghị sĩ Sanders trước đó đã có những chiến thắng trong chuỗi bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ. Ông đã để lại nhiều ấn tượng trong chặng đường tranh cử của mình. Được biết, ngày 19/2/2019, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders của Đảng Dân chủ chính thức tuyên bố ông sẽ tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020. Kể từ đó, ông luôn tích cực vận động tranh cử để thu hút sự ủng hộ của cử tri. Ngày 12/2/2020, hơn 294.000 cử tri đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ tại bang New Hampshire. Kết quả, ứng viên Tổng thống Mỹ Bernie Sanders đã giành chiến thắng ngoạn mục. Theo kết quả được công bố vào ngày 12/2, ông Bernie Sanders đã giành chiến thắng với tỉ lệ ủng hộ gần 26%. Ngày 22/2 (theo giờ Mỹ), hàng chục nghìn cử tri đã tới các điểm họp kín để bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ tại bang Nevada. Kết quả sơ bộ, ông Bernie Sanders tiếp tục giành chiến thắng áp đảo trước các đối thủ còn lại. Với 56% điểm bầu cử được kiểm phiếu, ông Sanders đã nhận được 51,3% số phiếu ủng hộ. Khi đó, Thượng nghị sĩ Sanders đã tạm thời vươn lên dẫn đầu đường đua với tổng số phiếu đại biểu lên 25. Tuy nhiên, trong cuộc bầu cử "Siêu thứ Ba" diễn ra vào ngày 3/3, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders giành được 501 phiếu, trong khi ông Joe Biden giành được 566 phiếu đại biểu. Tiếp đến, cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden (ảnh) lại giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ ngày “Siêu Thứ Ba” lần 2 tại ít nhất 4/6 bang hôm 10/3. Với việc liên tiếp giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử sơ bộ gần đây, ông Biden gần như có thể nắm chắc cơ hội trở thành người đại diện cho Đảng Dân chủ "đối đầu" với Tổng thống Trump trong cuộc bầu cử vào tháng 11/2020. Chiến dịch của ông Sanders nổi bật với lời hứa về một cuộc "cách mạng" chính trị và kế hoạch "Medicare for All" (Chăm sóc y tế cho tất cả mọi người). Ảnh: Thượng nghị sĩ Sanders tích cực vận động tranh cử tại Santa Ana, California, ngày 21/2/2020. Ông cũng hứa sẽ hủy bỏ nợ sinh viên và thông qua dịch vụ chăm sóc trẻ em miễn phí,... Thượng nghị sĩ Bernie Sanders vận động tranh cử tại Exeter, New Hampshire ngày 18/1/2020. Ông Sanders trở về sau khi đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ tại bang Vermont ngày 3/3/2020. Mời độc giả xem thêm video: Mỹ bước vào ngày bầu cử "Siêu thứ Ba" (Nguồn video: VTC1)

