Ngày Tận thế đến, trú ẩn ở quốc gia nào là an toàn, yên tâm nhất?

Theo Đài Spuntik, các nhà nghiên cứu thuộc trường Đại học Otago (New Zealand) đã công bố danh sách bao gồm các quốc gia an toàn nhất để người dân có thể ẩn náu khi một sự kiện bệnh dịch hủy diệt toàn cầu nổ ra.

Một nhân viên thuộc đơn vị phòng chống bệnh dịch. Ảnh: Sputnik

Sự lựa chọn hàng đầu của họ là các quốc đảo. Các nhà khoa học chỉ ra rằng rất khó để bệnh dịch có thể lan ra những hòn đảo. Tuy nhiên, không phải bất kỳ hòn đảo nào cũng thích hợp cho việc tái phân bổ lượng dân cư trên Trái Đất.

Nhóm nghiên cứu đã dựa trên một hệ thống chấm điểm tập trung chủ yếu vào đặc điểm như dân số, vị trí, mức độ sẵn có của tài nguyên thiên nhiên cũng như các yếu tố chính trị xã hội. Australia, New Zealand và Iceland là ba đảo quốc đứng đầu khi xét về mức độ an toàn giúp người dân thoát khỏi nạn dịch. Một số quốc gia khác nằm trong top 10 là Malta, Japan, Cape Verde, the Bahamas, Trinidad and Tobago, Barbados và Madagascar.

"Nguy cơ của đại dịch cấp độ tuyệt chủng có lẽ chưa bao giờ cao hơn thế này do mật độ dân số ngày càng tăng và sự kết nối toàn cầu. Ngay cả khi không gây ra sự kiện tuyệt chủng, bệnh dịch vẫn có thể là một mối đe dọa lớn trong việc làm suy giảm vĩnh viễn tiềm năng của con người”, Nick Wilson - một trong các tác giả của nghiên cứu - cho biết.

Trong nghiên cứu này, nhóm khoa học không đưa các đảo nhỏ vào danh sách đánh giá mà thay vào đó là các quốc gia có chủ quyền độc lập được Liên Hợp Quốc công nhận với dân số hơn 250.000 người.

Các nhà nghiên cứu giải thích khả năng sống sót trên các đảo nhỏ mà không cần hỗ trợ mặc dù cao song để phục vụ cho mục đích khôi phục loài người thì các chuyên gia kỹ thuật phải được điều động đến đây.